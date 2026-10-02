Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -9,99 %
Performance 1M: -8,33 %
Tagesperformance: +7,72 %
Performance 1M: +40,16 %
Tagesperformance: +7,17 %
Performance 1M: +15,77 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,58 %
Performance 1M: +21,87 %
Tagesperformance: +4,98 %
Performance 1M: +30,30 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: +3,04 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,52 %
Performance 1M: -8,14 %
Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: +27,63 %
Tagesperformance: +4,18 %
Performance 1M: +20,75 %
Tagesperformance: +3,82 %
Performance 1M: +20,47 %
Tagesperformance: +3,78 %
Performance 1M: +31,11 %
Tagesperformance: +3,71 %
Performance 1M: +22,85 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,65 %
Performance 1M: -12,06 %
Tagesperformance: +3,23 %
Performance 1M: -16,70 %
Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: +20,53 %
Tagesperformance: +3,09 %
Performance 1M: +26,49 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: -3,79 %
Tagesperformance: +2,83 %
Performance 1M: +22,43 %
Tagesperformance: +2,83 %
Performance 1M: -3,93 %
Tagesperformance: +2,68 %
Performance 1M: +45,05 %
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: -18,80 %
Tagesperformance: +2,64 %
Performance 1M: +5,23 %
Tagesperformance: +2,64 %
Performance 1M: +15,85 %
Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: +12,49 %
Tagesperformance: -2,46 %
Performance 1M: -3,65 %
Tagesperformance: -2,39 %
Performance 1M: +1,14 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: +5,31 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: +15,54 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: -10,72 %
Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -18,11 %
? wallstreetONLINE-Community zu Paychex (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: -2,42 %