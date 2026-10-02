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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    891,38€
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    0,17
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    Blatt
    Short
    1.016,13€
    Basispreis
    1,55
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    × 11,53
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,23 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -9,99 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,33 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,99 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +7,72 %
    Platz 3
    Performance 1M: +40,16 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,72 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +7,17 %
    Platz 4
    Performance 1M: +15,77 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,17 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stabile bis zuletzt wieder anziehende Kursentwicklung und die hohe Bewertung von SpaceX. Analysten bleiben überwiegend optimistisch; besonders Citi sieht enormes langfristiges Potenzial durch Starlink, Starship und KI. Der jüngste Starship-Test stärkt die Wachstumshoffnungen, doch Triebwerks- und Rückkehrprobleme zeigen technische Risiken. Entscheidend sind zuverlässige, wirtschaftliche Starts und die Umsetzung der ambitionierten Ausbaupläne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +5,58 %
    Platz 5
    Performance 1M: +21,87 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,58 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +4,98 %
    Platz 6
    Performance 1M: +30,30 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,98 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 7
    Performance 1M: +3,04 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas hohe Bewertung im Verhältnis zu Zweifeln an Profitabilität und Liquidität. Trotz guter Verkaufszahlen werden mögliche geringe Margen und eine gemeldete Kreditlinie über 30 Milliarden US-Dollar diskutiert. Einige erwarten nach positiven Nachrichten Kursdruck; technisch wird ein möglicher Retest der unteren Keilbegrenzung erwähnt. FSD- und Robotaxi-Fortschritte gelten als mögliche Kurstreiber, ihre wirtschaftliche Bedeutung wird jedoch angezweifelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -4,52 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,14 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 9
    Performance 1M: +27,63 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 10
    Performance 1M: +20,75 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 11
    Performance 1M: +20,47 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +3,78 %
    Platz 12
    Performance 1M: +31,11 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,78 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 13
    Performance 1M: +22,85 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke KI-Cloud-Nachfrage bei Nebius: Laut CRO übersteigt sie die GPU-Kapazität deutlich, was Preiserhöhungen, Auktionen und Spotpreise stützt. Neue Rechenzentrumskapazitäten und ein 50-MW-Vertrag gelten als Wachstumstreiber. Die Übernahme von Inferize soll GPU-Auslastung und Margen verbessern. Gegenpositionen warnen mit Blick auf eine mögliche KI-Blase und die Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 14
    Performance 1M: -12,06 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 15
    Performance 1M: -16,70 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 16
    Performance 1M: +20,53 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +3,09 %
    Platz 17
    Performance 1M: +26,49 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,09 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 18
    Performance 1M: -3,79 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +2,83 %
    Platz 19
    Performance 1M: +22,43 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,83 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +2,83 %
    Platz 20
    Performance 1M: -3,93 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,83 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 21
    Performance 1M: +45,05 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 22
    Performance 1M: -18,80 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +2,64 %
    Platz 23
    Performance 1M: +5,23 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,64 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +2,64 %
    Platz 24
    Performance 1M: +15,85 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,64 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 25
    Performance 1M: +12,49 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -2,46 %
    Platz 26
    Performance 1M: -3,65 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,46 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,14 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 28
    Performance 1M: +5,31 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 29
    Performance 1M: +15,54 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 30
    Performance 1M: -10,72 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 31
    Performance 1M: -18,11 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Paychex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach Quartalsergebnissen, die trotz Umsatzwachstums hinter den Erwartungen zurückblieben; zudem wächst der Umsatz langsamer als im Vorjahr. UBS und Stifel senkten ihre Kursziele auf 115 bzw. 112 US-Dollar und blieben neutral beziehungsweise bei „Hold“. Bei einem Kurs von rund 104,49 Dollar sehen manche Analysen dennoch Unterbewertung und weiteres Kurspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Paychex eingestellt.

    CSX
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 32
    Performance 1M: -2,42 %
    Chart CSX
    ISIN: US1264081035
    WKN: 865857
    Die CSX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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