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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,23 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -9,83 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,33 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,83 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +8,06 %
    Platz 3
    Performance 1M: +40,16 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,06 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +7,23 %
    Platz 4
    Performance 1M: +36,00 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,23 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: +6,75 %
    Platz 5
    Performance 1M: +6,03 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,75 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: -6,56 %
    Platz 6
    Performance 1M: +17,44 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,56 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gute Geschäftszahlen und einen vermuteten charttechnischen Ausbruch bei Accenture. Ein Anleger bewertet seinen Einstieg vor rund drei Monaten als günstig, bedauert jedoch, nur wenige Aktien gekauft zu haben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Accenture Registered (A) eingestellt.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +6,19 %
    Platz 7
    Performance 1M: -41,49 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,19 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +5,87 %
    Platz 8
    Performance 1M: +21,87 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,87 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +5,73 %
    Platz 9
    Performance 1M: +29,68 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,73 %.

    Equifax
    Tagesperformance: +5,71 %
    Platz 10
    Performance 1M: -26,68 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,71 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: -5,69 %
    Platz 11
    Performance 1M: +1,47 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,69 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: +5,57 %
    Platz 12
    Performance 1M: +23,13 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,57 %.

    NetApp
    Tagesperformance: +5,48 %
    Platz 13
    Performance 1M: +28,98 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,48 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +4,85 %
    Platz 14
    Performance 1M: +3,04 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,85 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas hohe Bewertung im Verhältnis zu Zweifeln an Profitabilität und Liquidität. Trotz guter Verkaufszahlen werden mögliche geringe Margen und eine gemeldete Kreditlinie über 30 Milliarden US-Dollar diskutiert. Einige erwarten nach positiven Nachrichten Kursdruck; technisch wird ein möglicher Retest der unteren Keilbegrenzung erwähnt. FSD- und Robotaxi-Fortschritte gelten als mögliche Kurstreiber, ihre wirtschaftliche Bedeutung wird jedoch angezweifelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: -4,80 %
    Platz 15
    Performance 1M: -6,30 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,80 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +4,49 %
    Platz 16
    Performance 1M: +23,57 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,49 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: -4,39 %
    Platz 17
    Performance 1M: -0,85 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,39 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +4,39 %
    Platz 18
    Performance 1M: +18,12 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,39 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 19
    Performance 1M: +20,75 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 20
    Performance 1M: +20,47 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +4,08 %
    Platz 21
    Performance 1M: +20,13 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,08 %.

    United Rentals
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 22
    Performance 1M: +12,24 %
    Chart United Rentals
    ISIN: US9113631090
    WKN: 911443
    Die United Rentals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -3,98 %
    Platz 23
    Performance 1M: +10,28 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,98 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -3,94 %
    Platz 24
    Performance 1M: +7,98 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,94 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +3,90 %
    Platz 25
    Performance 1M: +31,11 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,90 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,79 %
    Platz 26
    Performance 1M: +20,53 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,79 %.

    Freeport-McMoRan
    Tagesperformance: +3,75 %
    Platz 27
    Performance 1M: -1,11 %
    Chart Freeport-McMoRan
    ISIN: US35671D8570
    WKN: 896476
    Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,75 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +3,67 %
    Platz 28
    Performance 1M: +13,15 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,67 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 29
    Performance 1M: -12,06 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 30
    Performance 1M: -16,70 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 31
    Performance 1M: +4,34 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 32
    Performance 1M: -10,75 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: -3,33 %
    Platz 33
    Performance 1M: -7,93 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,33 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 34
    Performance 1M: -3,79 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 35
    Performance 1M: +3,81 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    Brown & Brown
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 36
    Performance 1M: -11,52 %
    Chart Brown & Brown
    ISIN: US1152361010
    WKN: 896895
    Die Brown & Brown Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 37
    Performance 1M: +12,49 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Broadridge Financial Solutions
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 38
    Performance 1M: -10,38 %
    Chart Broadridge Financial Solutions
    ISIN: US11133T1034
    WKN: A0MMP1
    Die Broadridge Financial Solutions Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 39
    Performance 1M: -18,80 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Moody's
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 40
    Performance 1M: -8,78 %
    Chart Moody's
    ISIN: US6153691059
    WKN: 915246
    Die Moody's Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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