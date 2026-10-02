Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Western Digital
Tagesperformance: -9,83 %
Tagesperformance: -9,83 %
Platz 2
Performance 1M: -8,33 %
Performance 1M: -8,33 %
Teradyne
Tagesperformance: +8,06 %
Tagesperformance: +8,06 %
Platz 3
Performance 1M: +40,16 %
Performance 1M: +40,16 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +7,23 %
Tagesperformance: +7,23 %
Platz 4
Performance 1M: +36,00 %
Performance 1M: +36,00 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +6,75 %
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 5
Performance 1M: +6,03 %
Performance 1M: +6,03 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -6,56 %
Tagesperformance: -6,56 %
Platz 6
Performance 1M: +17,44 %
Performance 1M: +17,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gute Geschäftszahlen und einen vermuteten charttechnischen Ausbruch bei Accenture. Ein Anleger bewertet seinen Einstieg vor rund drei Monaten als günstig, bedauert jedoch, nur wenige Aktien gekauft zu haben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Accenture Registered (A) eingestellt.
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 7
Performance 1M: -41,49 %
Performance 1M: -41,49 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 8
Performance 1M: +21,87 %
Performance 1M: +21,87 %
Coherent
Tagesperformance: +5,73 %
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 9
Performance 1M: +29,68 %
Performance 1M: +29,68 %
Equifax
Tagesperformance: +5,71 %
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 10
Performance 1M: -26,68 %
Performance 1M: -26,68 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -5,69 %
Tagesperformance: -5,69 %
Platz 11
Performance 1M: +1,47 %
Performance 1M: +1,47 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,57 %
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 12
Performance 1M: +23,13 %
Performance 1M: +23,13 %
NetApp
Tagesperformance: +5,48 %
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 13
Performance 1M: +28,98 %
Performance 1M: +28,98 %
Tesla
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 14
Performance 1M: +3,04 %
Performance 1M: +3,04 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas hohe Bewertung im Verhältnis zu Zweifeln an Profitabilität und Liquidität. Trotz guter Verkaufszahlen werden mögliche geringe Margen und eine gemeldete Kreditlinie über 30 Milliarden US-Dollar diskutiert. Einige erwarten nach positiven Nachrichten Kursdruck; technisch wird ein möglicher Retest der unteren Keilbegrenzung erwähnt. FSD- und Robotaxi-Fortschritte gelten als mögliche Kurstreiber, ihre wirtschaftliche Bedeutung wird jedoch angezweifelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 15
Performance 1M: -6,30 %
Performance 1M: -6,30 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 16
Performance 1M: +23,57 %
Performance 1M: +23,57 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 17
Performance 1M: -0,85 %
Performance 1M: -0,85 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 18
Performance 1M: +18,12 %
Performance 1M: +18,12 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 19
Performance 1M: +20,75 %
Performance 1M: +20,75 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 20
Performance 1M: +20,47 %
Performance 1M: +20,47 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 21
Performance 1M: +20,13 %
Performance 1M: +20,13 %
United Rentals
Tagesperformance: +4,02 %
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 22
Performance 1M: +12,24 %
Performance 1M: +12,24 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 23
Performance 1M: +10,28 %
Performance 1M: +10,28 %
Gartner
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 24
Performance 1M: +7,98 %
Performance 1M: +7,98 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 25
Performance 1M: +31,11 %
Performance 1M: +31,11 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 26
Performance 1M: +20,53 %
Performance 1M: +20,53 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 27
Performance 1M: -1,11 %
Performance 1M: -1,11 %
CIENA
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 28
Performance 1M: +13,15 %
Performance 1M: +13,15 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 29
Performance 1M: -12,06 %
Performance 1M: -12,06 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 30
Performance 1M: -16,70 %
Performance 1M: -16,70 %
Veeva Systems Registered (A)
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 31
Performance 1M: +4,34 %
Performance 1M: +4,34 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 32
Performance 1M: -10,75 %
Performance 1M: -10,75 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -3,33 %
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 33
Performance 1M: -7,93 %
Performance 1M: -7,93 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 34
Performance 1M: -3,79 %
Performance 1M: -3,79 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 35
Performance 1M: +3,81 %
Performance 1M: +3,81 %
Brown & Brown
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 36
Performance 1M: -11,52 %
Performance 1M: -11,52 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 37
Performance 1M: +12,49 %
Performance 1M: +12,49 %
Broadridge Financial Solutions
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 38
Performance 1M: -10,38 %
Performance 1M: -10,38 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 39
Performance 1M: -18,80 %
Performance 1M: -18,80 %
Moody's
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 40
Performance 1M: -8,78 %
Performance 1M: -8,78 %
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