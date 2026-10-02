ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Danone auf 60 Euro - 'Underperform'
- Jefferies senkt Danones Kursziel auf 60 Euro
- Danones Umsätze dürften die Markterwartungen verfehlen
- Argentinien, Mizone und China belasten das Geschäft
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 62 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erlöse des Nahrungsmittelkonzerns dürften auf vergleichbarer Basis nicht so stark gestiegen sein wie vom Markt erwartet, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf das Ausbleiben hyperinflationärer Preisanpassungen bei den Milchprodukten in Argentinien. Zudem verwies der Experte auf Schwierigkeiten bei der Wassermarke Mizone in China und auf ein weniger günstiges Umfeld für den Umsatz im Geschäft mit spezialisierter Ernährung auf dem chinesischen Markt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 59,22 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 20:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +1,18 %/+60,20 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 60 Euro