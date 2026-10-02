Jefferies senkt Ziel für Danone auf 60 Euro - 'Underperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 59,22 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 20:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +1,18 %/+60,20 % bedeutet.