PVA TePla Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 02.10.2026

Mit einer Performance von +4,47 % konnte die PVA TePla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +5,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 36,20€. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Obwohl sich die PVA TePla Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -19,58 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,01 %. Im Jahr 2026 gab es für PVA TePla bisher ein Plus von +52,39 %.

Während PVA TePla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,06 %.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,07 % 1 Monat +20,01 % 3 Monate -19,58 % 1 Jahr +28,35 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 02.10.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 787,35 Mio.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: PVA TePla AG PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 02.10.2026 / 17:55 CET/CEST Dissemination of a …

Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der TecDAX setzt sich klar an die Spitze. Infineon glänzt mit kräftigen Gewinnen, während Kion Group deutlich unter Druck gerät.

EQS Voting Rights Announcement: PVA TePla AG PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 02.10.2026 / 17:30 CET/CEST Dissemination of a …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PVA TePla?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,22 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +6,34 %.

PVA TePla Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.