Advanced Gold unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb des Silber-Gold-Konzessionsgebietes Corcoran mit historischer vermuteter Silberressource

VANCOUVER, B.C. / 2. Oktober 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 30. September 2026 eine Absichtserklärung (die „MOU“) mit der Ameerex Corporation („Ameerex“) (OTCQB: HIRU) unterzeichnet hat. Im Rahmen der Absichtserklärung übernimmt das Unternehmen die Rechte und Pflichten von Ameerex zum Erwerb von 100 % der North American Silver Corporation („NAS“) und, indirekt, von Centennial Mining („CM“) von Electric Metals (USA) Limited („EML“). NAS und CM sind Eigentümer des Silber-Gold-Konzessionsgebietes Corcoran Canyon sowie der Konzessionsgebiete Belmont in Nye County, Nevada (zusammen die „Nevada-Konzessionsgebiete“). Der Erwerb von NAS und CM wird als die „Transaktion“ bezeichnet. Die Absichtserklärung ist unverbindlich, und die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen.

Corcoran Canyon ist ein epithermales Silber-Gold-System mit geringer Sulfidierung am östlichen Rand der Toquima Range, nordöstlich von Tonopah, Nevada. Die Mineralisierung in der Silver Reef Zone, einer nordöstlich verlaufenden Zone mit einer Breite von etwa 300 m und einer Länge von 1 km, ist sowohl seitlich als auch in der Tiefe noch offen. Historische metallurgische Untersuchungen ergaben eine Silbergewinnungsrate von insgesamt 76,6 % durch Flotation und Zyanidierung. Drei weitere Zielgebiete (West, Intrusions und Pediment) rechtfertigen eine weitere Bewertung.

„Dieser Erwerb stellt eine Chance für Advanced Gold dar. Die Ameerex Corporation wird ein strategischer Aktionär von AUEX sein und hat sich verpflichtet, die Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete Corcoran und Belmont zu unterstützen“, sagte Shahab Samimi, Director. „Corcoran Canyon und Belmont verfügen laut dem zuletzt von EML eingereichten NI 43-101-konformen Bericht über eine historische Ressource von etwa 39 Millionen Unzen Silberäquivalent in der Kategorie vermutet. Wir finden es zudem sehr attraktiv, dass sich das Projekt in einer etablierten Bergbaujurisdiktion der Spitzenklasse befindet, und unser Ziel wird es sein, das Projekt von der Kategorie vermutet in die Kategorie angedeutet voranzubringen und die bekannte Mineralisierung zu erweitern.“

Abbildung 1. Corcoran Canyon - regionale Geologie mit Darstellung der Mineralvorkommen, Nye County, Nevada. Quelle: NAS 2018, wie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 dargestellt (Abbildung 7.1).

Historische Mineralressourcenschätzung

Ein gemäß NI 43-101 für EML erstellter technischer Bericht von G. Mosher, P.Geo., M.Sc., und D. Smith, P.Geo., M.S., von Global Mineral Resource Services Ltd. mit Stichtag 12. Oktober 2020 enthält eine historische Schätzung der vermuteten Mineralressource für die Zone Silver Reef (die „historische Schätzung“). Die auf den Tagebau beschränkte Schätzung bei einem Cut-off-Gehalt von 20 g/t AgÄq beläuft sich auf 31,5 Millionen Tonnen mit 39 g/t AgÄq (21 g/t Ag, 0,23 g/t Au) für etwa 39,0 Millionen Unzen AgÄq. Die Schätzung für den Untertagebau bei einem Cut-off-Gehalt von 100 g/t AgÄq beläuft sich auf 175.000 Tonnen mit 122 g/t AgÄq für etwa 0,7 Millionen Unzen AgÄq, was einer Gesamtmenge von etwa 39,7 Millionen Unzen AgÄq entspricht. AgÄq wurde unter Zugrundelegung von 17,00 US-Dollar/Unze Silber und 1.460 US-Dollar/Unze Gold berechnet.

Die Schätzungen werden aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von QA/QC-Daten als vermutet eingestuft. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um sie als aktuelle Mineralressourcen einzustufen, und das Unternehmen behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressourcen. Zu ihrer Verifizierung wären umfangreiche Datenvalidierungen, einschließlich Zwillingsbohrungen, erforderlich. Das Unternehmen erachtet die historische Schätzung als relevant für das Explorationspotenzial der Zone Silver Reef; ihre Zuverlässigkeit wurde jedoch nicht überprüft, und dem Unternehmen sind keine neueren Schätzungen bekannt. Der Bericht empfiehlt ein zweistufiges Programm mit Bestätigungs- und Erweiterungsbohrungen.

Transaktionsgegenleistung

Gemäß der Absichtserklärung beabsichtigt das Unternehmen, die Rechte und Anteile von Ameerex im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der Nevada-Konzessionsgebiete zu erwerben. Das Unternehmen geht davon aus, die verbleibenden Barverpflichtungen in Höhe von ca. 3,4 Mio. US-Dollar gegenüber dem zugrunde liegenden Verkäufer zu übernehmen, vorbehaltlich der Bedingungen der geltenden Kaufverträge, einschließlich ca. 1,2 Mio. US-Dollar, die bis spätestens zum 31. Oktober 2026 fällig sind, sowie weiterer ca. 2,2 Mio. US-Dollar danach.

Als Gegenleistung für die zuvor von Ameerex im Zusammenhang mit den Nevada-Konzessionsgebieten vorgestreckten Beträge beabsichtigt das Unternehmen, 4.045.500 Stammaktien an Ameerex zu einem angenommenen Preis von 0,12 Dollar pro Aktie auszugeben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE.

Strategische Finanzierung

Das Unternehmen hat Gespräche mit einer unabhängigen katarischen Investorengruppe über eine geplante, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von rund 1,2 Millionen US-Dollar aufgenommen, die voraussichtlich durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 kanadischen Dollar pro Aktie abgeschlossen wird. Jede im Zusammenhang mit der geplanten Finanzierung ausgegebene Stammaktie wird voraussichtlich mit einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie verbunden sein, der innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab Ausgabe zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Stammaktie ausgeübt werden kann.

Vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation und der erforderlichen Genehmigungen hat die Investorengruppe ihre Absicht bekundet, eine weitere Investition in Höhe von bis zu 2,5 Millionen US-Dollar zu tätigen. Die Bedingungen, die Struktur und der Zeitplan einer etwaigen zusätzlichen Investition stehen noch nicht endgültig fest, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass diese tatsächlich zustande kommt.

Vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der Richtlinien der CSE geht das Unternehmen davon aus, dass die Erlöse aus der geplanten Finanzierung zur Erfüllung akquisitionsbezogener Verpflichtungen, zur Finanzierung der Due-Diligence-Prüfung und der ersten Explorationsplanung in den Nevada-Konzessionsgebieten sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Im Zusammenhang mit der Transaktion und/oder der geplanten Finanzierung können Vermittlergebühren an berechtigte, unabhängige Vermittler gemäß den Richtlinien der CSE und den geltenden Wertpapiergesetzen zu zahlen sein.

Abschluss der Transaktion

Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der oben beschriebenen Zahlungen, der Genehmigung durch die CSE sowie weiterer üblicher Bedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion oder die geplante Finanzierung zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Das Unternehmen hat zudem eine Vereinbarung zur Beendigung seiner Arrangements im Zusammenhang mit dem Projekt Muriel Marr in Ontario abgeschlossen. Die Beendigung soll es dem Unternehmen ermöglichen, seine Ressourcen auf seine zentralen Explorationsprioritäten und vielversprechende strategische Chancen zu konzentrieren.

Qualifizierte Person

Jim Atkinson, eine qualifizierte Person (QP) im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Die qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Informationen, einschließlich der historischen Schätzung, nicht überprüft. Herr Atkinson ist nicht unabhängig vom Unternehmen. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das sich darauf fokussiert, durch den strategischen Erwerb von Vermögenswerten unmittelbaren und langfristigen Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, unterbewertete Gold-, Silber- und Kupferkonzessionsgebiete, für die umfangreiche historische Daten vorliegen, zu identifizieren und zu sichern. Durch den Einsatz moderner Explorationsmethoden ist Advanced Gold bestrebt, das wirtschaftliche Potenzial seiner Kernprojekte systematisch zu steigern und zu erschließen; dazu zählen die Projekte Doyle und Buck Lake in Ontario und das Konzessionsgebiet Silver Belle in Nevada.

Im Namen des Board of Directors

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu gehören Aussagen bezüglich des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen und der Durchführung der Transaktion, der Begleichung der verbleibenden Kaufverpflichtungen des Unternehmens gegenüber EML sowie des Zeitpunkts dieser Zahlungen und der Ausgabe von Stammaktien an Ameerex. Sie umfasst ferner Aussagen zum Abschluss, zu den Bedingungen und zum Zeitplan der geplanten Privatplatzierung sowie zu etwaigen weiteren Investitionen der Investorengruppe, zur voraussichtlichen Verwendung der Erlöse und zur Zahlung etwaiger Vermittlungsgebühren, zum Erhalt der Genehmigung durch die CSE, zur Möglichkeit der Verifizierung, Aufwertung oder Erweiterung der historischen Mineralressourcenschätzung sowie zu geplanten Bestätigungsbohrungen und anderen Explorationsaktivitäten.

Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Annahmen der Unternehmensleitung. Dazu gehören die Annahmen, dass endgültige Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen geschlossen werden, dass das Unternehmen ausreichende Finanzmittel beschaffen wird, um seinen Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen, dass die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden und dass die historischen Explorationsdaten im Allgemeinen zuverlässig sind.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu gehören das Risiko, dass die Transaktion oder die Finanzierung nicht wie vorgesehen oder gar nicht abgeschlossen wird, sowie das Risiko, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann, was zur Beendigung seiner Rechte an den Konzessionsgebieten und zum Verlust bereits gezahlter Beträge führen könnte. Dazu gehören auch das Risiko, dass erforderliche Genehmigungen nicht erteilt werden, sowie das Risiko, dass die historische Schätzung nicht verifiziert oder zu einer aktuellen Mineralressource hochgestuft wird. Weitere Risiken sind Schwankungen der Silber- und Goldpreise, die Verfügbarkeit von Kapital, die Verwässerung der Anteile der Aktionäre sowie allgemeine Explorations-, Rechts-, Genehmigungs- und Marktrisiken.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnte historische Mineralressourcenschätzung stellt keine aktuelle Mineralressource dar und sollte nicht als Hinweis darauf gewertet werden, dass auf dem Konzessionsgebiet Mineralressourcen oder -reserven vorhanden sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Advanced Gold Exploration Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,100CAD auf CSE (01. Oktober 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.