Neue interaktive Karte von Costa Rica präsentiert das kulturelle, natürliche und maritime Erbe des Landes

SAN JOSÉ, Costa Rica, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Costa Rica verfügt nun über eine neue kostenlose digitale Plattform, die es Nutzern ermöglicht, das Land und sein Territorium zu erkunden und mehr darüber zu erfahren. „Discover Costa Rica" ist eine interaktive Karte, die von der Ländermarke essential COSTA RICA in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Kultus, dem Zentrum für Meereswissenschaften und Limnologie (CIMAR-UCR) der Universität von Costa Rica sowie dem Institut für Geografie der UCR entwickelt wurde.

Die Plattform bündelt geografische, ozeanografische, kulturelle, historische und wissenschaftliche Informationen über das Land und macht so Wissen über Costa Rica für Schüler, Lehrer, Forscher, in- und ausländische Touristen, Medien sowie die breite Öffentlichkeit leichter zugänglich. Die Informationen sind sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch verfügbar.

Mit der neuen interaktiven Karte können Nutzer berühmte Orte wie Nationalparks, Inseln, Wasserfälle und Vulkane sowie Ökosysteme und Schutzgebiete, kulturell bedeutsame Stätten, Daten zur Artenvielfalt und weitere Merkmale erkunden. Außerdem enthält es Informationen über die maritime Dimension Costa Ricas – die 92 % seines Staatsgebiets ausmacht – sowie über historische Meilensteine, wie beispielsweise die Tatsache, dass San José als dritte Stadt weltweit und als erste in Lateinamerika über eine elektrische Straßenbeleuchtung verfügte, oder dass Costa Rica zu den ersten Ländern der Welt gehörte, die die Sportjagd verboten haben.

„‚Discover Costa Rica' ist Teil der Bemühungen von essential COSTA RICA, den Menschen näherzubringen, was unser Land so einzigartig macht. Diese Plattform bietet eine interaktive Möglichkeit, mehr über unsere Vielfalt, unsere Kultur und historische Fakten zu erfahren, die wir als Costa-Ricaner kennen sollten und die unsere kollektive Identität prägen, insbesondere die der jüngeren Generationen", erklärte Adriana Acosta, Direktorin von „Country Brand essential COSTA RICA".

Alle auf der Plattform verfügbaren Informationen und Inhalte basieren auf akademischer und wissenschaftlicher Forschung, was der Zusammenarbeit zwischen CIMAR-UCR und dem Institut für Geographie der UCR zu verdanken ist. Dadurch ist es auch ein wertvolles Forschungs- und Nachschlagewerk für Bildungs-, Tourismus- und Forschungszwecke. Das Design ermöglicht es den Nutzern, dynamisch und intuitiv durch verschiedene Informationsebenen zu navigieren, und bietet so eine neue Möglichkeit, Costa Rica von überall auf der Welt aus zu entdecken.

„Diese Plattform bietet Informationen zur marinen Artenvielfalt, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Die Bilder wecken die Neugier der Besucher der Website und laden sie dazu ein, mehr über die Meeresumwelt und die dort lebenden Organismen zu erfahren – eine ganze Welt, die es zu entdecken und zu schützen gilt", erklärte Dr. Eddy Gómez Ramírez, Direktor des CIMAR-UCR.

„Discover Costa Rica" ist auf der Website „essential COSTA RICA" unter verfügbar und ist Teil der Bemühungen der Landesmarke, den Nationalstolz zu fördern, aufzuklären und das Bewusstsein für das natürliche, kulturelle und territoriale Erbe Costa Ricas zu stärken. Ergänzt wird die Plattform zudem durch „Costa Rica Blue", – eine weitere digitale Initiative der Country Brand – sowie essential COSTA RICA, die darauf abzielt, die Costa-Ricaner näher an das Meer heranzuführen und das Bewusstsein für dessen Bedeutung zu schärfen.

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