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    MDAX-Gewinner im September

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    Elmos Semiconductor an der Spitze: Die fünf stärksten MDAX-Aktien im September

    Elmos Semiconductor führt die stärksten MDAX-Aktien der vergangenen 30 Tage an. Auch SUSS MicroTec und AIXTRON verzeichneten deutliche Kursgewinne. Ein Überblick über die fünf stärksten Gewinner im MDAX.

    Für Sie zusammengefasst
    MDAX-Gewinner im September - Elmos Semiconductor an der Spitze: Die fünf stärksten MDAX-Aktien im September
    Foto: Jens Niering - Jens Niering

    Die vergangenen 30 Tage verliefen für mehrere Technologie- und Halbleiterwerte im MDAX besonders stark. Angeführt wird das Ranking von Elmos Semiconductor mit einem Kursplus von 23,81 Prozent. Dahinter folgen SUSS MicroTec und AIXTRON mit Zuwächsen von jeweils mehr als 14 Prozent. 

    Die 5 Top-Performer im MDAX im September 2026

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    Elmos Semiconductor

    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
    Elmos Semiconductor direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Elmos Semiconductor war in den vergangenen 30 Tagen der stärkste Wert im MDAX. Die Aktie des Halbleiterherstellers legte um 23,81 Prozent zu und notiert aktuell bei 160,80 Euro. Für Rückenwind sorgten unter anderem neue Vereinbarungen zur langfristigen Absicherung der Produktionskapazitäten. Im September weitete Elmos die Zusammenarbeit mit SK keyfoundry aus und sicherte sich Wafer-Kapazitäten bis 2037. Wenige Tage später meldete das Unternehmen zudem zusätzliche Produktionskapazitäten am Standort Dortmund.

    SUESS MicroTec

    SUESS MicroTec

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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    Mit einem Kursanstieg von 15,01 Prozent in den letzten 30 Tagen belegt SUESS MicroTec den zweiten Platz im MDAX-Ranking. Die Aktie notiert aktuell bei 76,80 Euro. Der Halbleiterausrüster profitierte von der weiterhin hohen Aufmerksamkeit für Technologien rund um Advanced Packaging und die wachsenden Investitionen in die globale Chipindustrie. Anfang September kündigte SUESS zudem eine strategische Zusammenarbeit mit Manz Asia an. Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Inkjet-Lösungen für die Halbleiterfertigung entwickeln.

    AIXTRON

    AIXTRON

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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Auch AIXTRON gehörte im September zu den stärksten MDAX-Werten. Die Aktie gewann auf 30-Tage-Sicht 14,50 Prozent und wird aktuell bei 39,43 Euro gehandelt. Unterstützung erhielt der Titel durch die insgesamt starke Stimmung im Halbleitersektor. Weltweit blieb die Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz und leistungsfähige Rechenzentren hoch. Insbesondere asiatische Halbleiterexporte erreichten zuletzt neue Rekordwerte.

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    Jenoptik erreichte in den vergangenen 30 Tagen einen Kursgewinn von 13,06 Prozent. Die Aktie des Technologie- und Photonikkonzerns notiert aktuell bei 43,96 Euro. Im September meldete das Unternehmen einen größeren Auftrag aus Kanada. Jenoptik soll mehr als 140 Verkehrskamerasysteme in der Provinz British Columbia liefern und installieren. Bereits im August hatte das Unternehmen zudem ein deutliches Auftrags- und Ergebnisplus für das erste Halbjahr gemeldet und seine Prognose für 2026 präzisiert.

    Siltronic AG

    Siltronic

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    ISIN:US8272821047WKN:A3D6RS
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    Komplettiert wird die Liste der Top 5 Werte im MDAX von Siltronic. Die Aktie des Wafer-Herstellers legte in den vergangenen 30 Tagen um 11,99 Prozent zu und wird aktuell bei 83,00 Euro gehandelt. Rückenwind kam vor allem aus dem insgesamt freundlichen Umfeld für Halbleiterwerte. Die weltweite Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen und Rechenzentren blieb hoch und stützte die Stimmung für Zulieferer der Branche. 

     

    Autor: wO-Redaktion 

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