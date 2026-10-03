CaseBioscience schließt sich einem Team an, das von ARPA-H bis zu 7,3 Millionen US-Dollar für die Weiterentwicklung der Lagerung von Zelltherapien bei Raumtemperatur erhält

FORT COLLINS, Colorado, 3. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CaseBioscience gab heute seine Beteiligung an einem multidisziplinären Team unter der Leitung von Likarda bekannt, dem von der Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) im Rahmen ihres Programms „BioStabilization Systems" BoSS Fördermittel in Höhe von bis zu 7,3 Millionen US-Dollar gewährt wurden.

Das BoSS-Programm zielt darauf ab, neue Technologien zur Herstellung, Lagerung und zum Transport von Zellen bei Raumtemperatur ohne Kühlung zu fördern. Wie das BoSS-Team erklärt, besteht das Ziel darin, die modernsten biologischen Arzneimittel so zu gestalten, dass sie „genauso einfach zu versenden und zu lagern sind wie Aspirin".

Unter der Leitung von Likarda ist das Team „Reversible Ambient Biostabilization" (RAB) eines von nur drei Teams, die für das BoSS-Programm ausgewählt wurden. Das Team vereint Fachkenntnisse aus den Bereichen Konservierungswissenschaft, Zellbiologie, Zellstoffwechsel, Bioingenieurwesen, Immunologie, Stammzellbiologie, Formulierung und Herstellung.

Das Programm auf einen Blick

Programm: ARPA-H BioStabilization Systems (BoSS)

ARPA-H BioStabilization Systems (BoSS) Projekt: Reversible Ambient Biostabilization (RAB)

Reversible Ambient Biostabilization (RAB) Auszeichnung: Bis zu 7,3 Millionen Dollar

Bis zu 7,3 Millionen Dollar Team: CaseBioscience, Draper, CPSI Biotech, Fresenius Kabi, Likarda, MiNK Therapeutics und das Spencer-Labor an der University of Colorado Boulder

CaseBioscience, Draper, CPSI Biotech, Fresenius Kabi, Likarda, MiNK Therapeutics und das Spencer-Labor an der University of Colorado Boulder Ziel: Entwicklung neuer Ansätze für die Lagerung und den Transport lebender zellulärer Arzneimittel bei Raumtemperatur, um die Abhängigkeit von der Kühlkettenlogistik zu verringern

Entwicklung neuer Ansätze für die Lagerung und den Transport lebender zellulärer Arzneimittel bei Raumtemperatur, um die Abhängigkeit von der Kühlkettenlogistik zu verringern Anfangsphase: 15 Monate, beginnend am 24. September 2026

Das Team wird daran arbeiten, die Abhängigkeit von der Kühlkettenlogistik zu verringern, indem es spezialisierte physiologische Mechanismen, neuartige Strategien zum Schutz der Zellen und bioingenieurwissenschaftliche Ansätze integriert, um neue Methoden für die Lagerung und den Transport von zellulären Arzneimitteln bei Raumtemperatur zu entwickeln.

Erfahren Sie mehr über die Beteiligung von CaseBioscience am ARPA-H-BoSS-Programm und entdecken Sie die neuesten Nachrichten und Entwicklungen von CaseBioscience.

Zelltherapien haben das Potenzial bewiesen, die Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen grundlegend zu verändern, doch ihre breitere Verfügbarkeit wird zum Teil durch die Komplexität und die Kosten der Kühlkettenlogistik eingeschränkt. Viele zellbasierte Produkte erfordern spezielle Konservierungs-, Lagerungs- und Transportbedingungen, um ihre Lebensfähigkeit und Funktion zu erhalten. Technologien, mit denen therapeutische Zellen bei Raumtemperatur stabilisiert werden können, könnten die Verteilung erheblich vereinfachen, logistische Hürden abbauen und dazu beitragen, den Zugang zu diesen fortschrittlichen Arzneimitteln zu erweitern.