Aktie kaufen oder verkaufen
MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die MTU Aero Engines Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 424,44€. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,78 %.
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Analysten und Kursziele für die MTU Aero Engines Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|390,00Euro
|+5,46 %
|-
|Bernstein
|450,00Euro
|+21,69 %
|-
|JEFFERIES
|460,00EUR
|+24,39 %
|04.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|09.09.2026
|JEFFERIES
|460,00EUR
|+24,39 %
|10.09.2026
|BERENBERG
|390,00EUR
|+5,46 %
|11.09.2026
|UBS
|320,00EUR
|-13,47 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|450,00EUR
|+21,69 %
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|450,00EUR
|+21,69 %
|22.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|450,00EUR
|+21,69 %
|25.09.2026
+0,19 %
-0,38 %
+8,05 %
-0,19 %
-6,56 %
+114,59 %
+87,08 %
+310,97 %
+1.613,62 %
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