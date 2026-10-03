Aktie kaufen oder verkaufen
Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Christian Ader - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 560,50€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,03 %.
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Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|550,00Euro
|+7,97 %
|-
|RBC
|500,00EUR
|-1,85 %
|03.09.2026
|BARCLAYS
|598,00EUR
|+17,39 %
|03.09.2026
|BERENBERG
|565,00EUR
|+10,91 %
|08.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+17,79 %
|22.09.2026
|JEFFERIES
|550,00EUR
|+7,97 %
|25.09.2026
+2,08 %
-3,43 %
-4,42 %
+1,59 %
-9,11 %
+32,86 %
+105,67 %
+194,13 %
+1.345,27 %
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