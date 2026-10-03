Aktie kaufen oder verkaufen
Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 97,00€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +56,70 %.
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Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|100,00Euro
|+61,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00EUR
|+29,24 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|100,00EUR
|+61,55 %
|03.09.2026
|BERENBERG
|115,00EUR
|+85,78 %
|17.09.2026
|JEFFERIES
|72,00EUR
|+16,32 %
|23.09.2026
|BERENBERG
|115,00EUR
|+85,78 %
|24.09.2026
+1,23 %
-0,73 %
-9,31 %
+8,20 %
-43,51 %
+6,00 %
-31,31 %
+238,10 %
+1.079,05 %
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