Aktie kaufen oder verkaufen
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Gints Ivuskans - 1906531372
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 41,00€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,05 %.
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Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|40,00US-Dollar
|+18,10 %
|-
|RBC
|-
|-
|08.09.2026
|UBS
|42,00USD
|+24,00 %
|17.09.2026
|RBC
|45,00USD
|+32,86 %
|21.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|38,00USD
|+12,19 %
|24.09.2026
|RBC
|40,00USD
|+18,10 %
|28.09.2026
-3,64 %
-4,70 %
-12,07 %
-23,01 %
-54,39 %
-64,09 %
-76,97 %
-35,53 %
+79,03 %
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