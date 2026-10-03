Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 125,76€. Die Novartis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,32 %.
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Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|110,00Euro
|-12,25 %
|-
|Deutsche Bank
|120,00Euro
|-4,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00CHF
|+2,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00CHF
|+2,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00CHF
|+2,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00CHF
|+2,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00CHF
|+19,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00CHF
|+19,63 %
|-
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-6,00 %
|01.09.2026
|UBS
|116,00CHF
|-0,87 %
|01.09.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-6,00 %
|03.09.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-6,00 %
|05.09.2026
|BARCLAYS
|130,00CHF
|+11,09 %
|07.09.2026
|RBC
|120,00CHF
|+2,54 %
|08.09.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-6,00 %
|08.09.2026
|BERENBERG
|105,00CHF
|-10,27 %
|10.09.2026
|UBS
|-
|-
|16.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|110,00CHF
|-6,00 %
|22.09.2026
-0,23 %
-1,69 %
-8,90 %
-6,64 %
+12,57 %
+29,70 %
+75,38 %
+105,21 %
+1.736,51 %
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