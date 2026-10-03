Aktie kaufen oder verkaufen
Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 245,00€. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +72,17 %.
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Analysten und Kursziele für die Oracle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|200,00US-Dollar
|+40,55 %
|-
|JEFFERIES
|290,00USD
|+103,79 %
|01.09.2026
|JEFFERIES
|290,00USD
|+103,79 %
|10.09.2026
|RBC
|165,00USD
|+15,95 %
|11.09.2026
|JPMORGAN
|200,00USD
|+40,55 %
|11.09.2026
|UBS
|250,00USD
|+75,69 %
|11.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|240,00USD
|+68,66 %
|13.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|325,00USD
|+128,39 %
|24.09.2026
+2,95 %
+3,88 %
+1,31 %
-2,49 %
-49,87 %
+22,69 %
+59,71 %
+255,74 %
+7.438,74 %
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