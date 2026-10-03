Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 26,29€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,46 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|23,00Euro
|+3,65 %
|-
|JPMorgan
|24,00Euro
|+8,16 %
|-
|BARCLAYS
|25,00EUR
|+12,66 %
|01.09.2026
|UBS
|25,00EUR
|+12,66 %
|02.09.2026
|RBC
|23,00EUR
|+3,65 %
|21.09.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+80,26 %
|25.09.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|+8,16 %
|29.09.2026
-1,16 %
-2,91 %
-9,88 %
-19,47 %
-0,64 %
-62,82 %
-77,75 %
-9,01 %
+1.462,68 %
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