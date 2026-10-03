Aktie kaufen oder verkaufen
Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: doganmesut - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 47,66€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,70 %.
Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|47,00GBP
|+29,63 %
|03.09.2026
|RBC
|40,00GBP
|+10,33 %
|04.09.2026
|JPMORGAN
|36,00GBP
|-0,71 %
|07.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|-
|-
|10.09.2026
|JEFFERIES
|45,00GBP
|+24,12 %
|13.09.2026
|RBC
|40,00GBP
|+10,33 %
|23.09.2026
|UBS
|35,00GBP
|-3,47 %
|24.09.2026
+0,45 %
+0,94 %
+5,03 %
+25,89 %
+37,77 %
+39,97 %
+117,51 %
+99,39 %
+119,24 %
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