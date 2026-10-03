Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: 472849734
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,77 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +84,07 %.
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Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,80 Tsd.EUR
|+87,54 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|09.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,90 Tsd.EUR
|+97,96 %
|17.09.2026
|BERENBERG
|1,60 Tsd.EUR
|+66,70 %
|24.09.2026
+1,02 %
-4,37 %
-11,61 %
-10,38 %
-51,42 %
+287,70 %
+1.029,88 %
+1.417,35 %
+41.324,26 %
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