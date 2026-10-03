Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 72,00€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,62 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|75,00Euro
|+26,69 %
|-
|UBS
|68,00Euro
|+14,86 %
|-
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+26,69 %
|01.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|09.09.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+26,69 %
|09.09.2026
|UBS
|68,00EUR
|+14,86 %
|11.09.2026
|BERENBERG
|72,00EUR
|+21,62 %
|24.09.2026
|BERENBERG
|72,00EUR
|+21,62 %
|25.09.2026
|JPMORGAN
|68,00EUR
|+14,86 %
|27.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|75,00EUR
|+26,69 %
|31.08.2026
+1,30 %
-2,75 %
-0,03 %
+4,14 %
+49,30 %
+65,37 %
+89,17 %
+277,25 %
+211,33 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte