Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 319,50€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,32 %.
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Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|Analyst
|289,00Euro
|-4,73 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|350,00EUR
|+15,38 %
|03.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|350,00EUR
|+15,38 %
|14.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|23.09.2026
|JEFFERIES
|289,00EUR
|-4,73 %
|24.09.2026
+3,25 %
+4,16 %
+6,19 %
+6,69 %
+18,91 %
+88,00 %
+105,56 %
+376,11 %
+747,58 %
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