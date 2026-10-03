Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 90,50€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,29 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|95,00EUR
|+33,61 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|95,00EUR
|+33,61 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|95,00EUR
|+33,61 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|95,00EUR
|+33,61 %
|-
|BARCLAYS
|83,00EUR
|+16,74 %
|07.09.2026
|RBC
|80,00EUR
|+12,52 %
|08.09.2026
|UBS
|-
|-
|16.09.2026
-1,93 %
-3,51 %
-9,03 %
-5,41 %
-17,83 %
-31,28 %
-11,73 %
+11,22 %
+83,72 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte