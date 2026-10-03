Aktie kaufen oder verkaufen
Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 144,00€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,14 %.
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Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|152,00EUR
|+41,59 %
|02.09.2026
|JEFFERIES
|142,00EUR
|+32,28 %
|02.09.2026
|JPMORGAN
|143,00EUR
|+33,21 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|142,00EUR
|+32,28 %
|07.09.2026
|BERENBERG
|145,00EUR
|+35,07 %
|07.09.2026
|JEFFERIES
|142,00EUR
|+32,28 %
|17.09.2026
|JPMORGAN
|142,00EUR
|+32,28 %
|22.09.2026
+1,51 %
-5,27 %
-7,46 %
-14,98 %
-10,92 %
+0,95 %
+16,38 %
+60,10 %
+48,07 %
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