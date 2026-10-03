Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 291,50€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,86 %.
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Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|280,00Euro
|+11,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|284,00EUR
|+12,88 %
|-
|BARCLAYS
|300,00EUR
|+19,24 %
|07.09.2026
|BERENBERG
|280,00EUR
|+11,29 %
|10.09.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|+17,25 %
|27.09.2026
|BARCLAYS
|310,00EUR
|+23,21 %
|30.09.2026
+0,24 %
-7,05 %
+2,65 %
+10,18 %
+15,80 %
-21,97 %
-51,33 %
+235,46 %
+2.096.566,67 %
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