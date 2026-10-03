Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 16,14€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,53 %.
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Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|18,00Euro
|+27,70 %
|-
|Deutsche Bank
|18,00Euro
|+27,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+27,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+27,70 %
|-
|JEFFERIES
|13,00EUR
|-7,77 %
|22.09.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|-7,77 %
|25.09.2026
|JPMORGAN
|15,00EUR
|+6,42 %
|28.09.2026
+1,99 %
-6,79 %
-1,77 %
+32,58 %
+49,41 %
+155,19 %
+108,19 %
-12,74 %
+81,24 %
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