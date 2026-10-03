Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Bjoern Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 85,83€. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,16 %.
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Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|83,00Euro
|+10,39 %
|-
|RBC
|85,00EUR
|+13,05 %
|01.09.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+26,35 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+10,39 %
|07.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|82,00EUR
|+9,06 %
|10.09.2026
|JEFFERIES
|88,00EUR
|+17,04 %
|13.09.2026
|UBS
|88,00EUR
|+17,04 %
|21.09.2026
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+10,39 %
|22.09.2026
|RBC
|85,00EUR
|+13,05 %
|23.09.2026
|RBC
|85,00EUR
|+13,05 %
|28.09.2026
|RBC
|85,00EUR
|+13,05 %
|28.09.2026
|UBS
|88,00EUR
|+17,04 %
|28.09.2026
+0,32 %
-7,57 %
-5,48 %
+13,73 %
+43,80 %
+21,51 %
+79,09 %
+100,02 %
+577,39 %
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