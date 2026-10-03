Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 166,30€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,29 %.
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Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-2,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-2,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-2,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|117,00GBP
|-1,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|117,00GBP
|-1,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|117,00GBP
|-1,23 %
|-
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+35,07 %
|01.09.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+47,73 %
|05.09.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+35,07 %
|06.09.2026
|BARCLAYS
|160,00GBP
|+35,07 %
|07.09.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+35,07 %
|08.09.2026
|RBC
|145,00GBP
|+22,40 %
|08.09.2026
|BERENBERG
|1,00GBP
|-99,16 %
|09.09.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+47,73 %
|12.09.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+35,07 %
|13.09.2026
|BERENBERG
|150,00GBP
|+26,62 %
|14.09.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+47,73 %
|15.09.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+35,07 %
|15.09.2026
|UBS
|152,00GBP
|+28,31 %
|15.09.2026
|RBC
|145,00GBP
|+22,40 %
|28.09.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+47,73 %
|29.09.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+35,07 %
|29.09.2026
-0,71 %
-3,84 %
+0,32 %
-13,84 %
-2,43 %
+9,48 %
+38,38 %
+138,22 %
+554,21 %
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