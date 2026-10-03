Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 382,43€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,91 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00CHF
|+1,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00CHF
|+1,82 %
|-
|BARCLAYS
|430,00CHF
|+28,77 %
|07.09.2026
|RBC
|400,00CHF
|+19,78 %
|08.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|366,00CHF
|+9,60 %
|15.09.2026
|BERENBERG
|350,00CHF
|+4,81 %
|22.09.2026
|RBC
|400,00CHF
|+19,78 %
|23.09.2026
|JEFFERIES
|230,00CHF
|-31,12 %
|28.09.2026
+1,55 %
-5,32 %
-10,44 %
+1,88 %
+11,22 %
+33,84 %
+25,89 %
+58,26 %
+222,65 %
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