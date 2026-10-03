Aktie kaufen oder verkaufen
Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wacker Chemie Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 82,50€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,36 %.
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Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|93,00Euro
|+4,44 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|92,00EUR
|+3,31 %
|-
|JPMORGAN
|62,00EUR
|-30,38 %
|07.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|11.09.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|-30,38 %
|17.09.2026
|JEFFERIES
|93,00EUR
|+4,44 %
|17.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|23.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.09.2026
|JEFFERIES
|93,00EUR
|+4,44 %
|28.09.2026
+1,42 %
+0,11 %
-5,86 %
-3,58 %
+37,15 %
-35,28 %
-45,16 %
+15,79 %
-6,26 %
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