Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 40/26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 40/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
DAX Top 1
Qiagen
Performance KW 40/26: +3,60 %
Performance KW 40/26: +3,60 %
DAX Top 2
Heidelberg Materials
Performance KW 40/26: +3,09 %
Performance KW 40/26: +3,09 %
DAX Top 3
Deutsche Boerse
Performance KW 40/26: +3,07 %
Performance KW 40/26: +3,07 %
DAX Top 4
SAP
Performance KW 40/26: +2,36 %
Performance KW 40/26: +2,36 %
DAX Top 5
Rheinmetall
Performance KW 40/26: -4,83 %
Performance KW 40/26: -4,83 %
DAX Flop 1
BASF
Performance KW 40/26: -5,47 %
Performance KW 40/26: -5,47 %
DAX Flop 2
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 40/26: -5,60 %
Performance KW 40/26: -5,60 %
DAX Flop 3
Commerzbank
Performance KW 40/26: -8,21 %
Performance KW 40/26: -8,21 %
DAX Flop 4
Bayer
Performance KW 40/26: -10,40 %
Performance KW 40/26: -10,40 %
DAX Flop 5
PVA TePla
Performance KW 40/26: +15,86 %
Performance KW 40/26: +15,86 %
TecDAX Top 1
TecDAX Top 2
AIXTRON
Performance KW 40/26: +11,53 %
Performance KW 40/26: +11,53 %
TecDAX Top 3
Elmos Semiconductor
Performance KW 40/26: +9,97 %
Performance KW 40/26: +9,97 %
TecDAX Top 4
SUESS MicroTec
Performance KW 40/26: +9,88 %
Performance KW 40/26: +9,88 %
TecDAX Top 5
United Internet
Performance KW 40/26: -7,36 %
Performance KW 40/26: -7,36 %
TecDAX Flop 1
ATOSS Software
Performance KW 40/26: -7,89 %
Performance KW 40/26: -7,89 %
TecDAX Flop 2
Ottobock
Performance KW 40/26: -8,18 %
Performance KW 40/26: -8,18 %
TecDAX Flop 3
IONOS Group
Performance KW 40/26: -8,98 %
Performance KW 40/26: -8,98 %
TecDAX Flop 4
Verbio
Performance KW 40/26: -12,93 %
Performance KW 40/26: -12,93 %
TecDAX Flop 5
Cisco Systems
Performance KW 40/26: +5,72 %
Performance KW 40/26: +5,72 %
US 30 Top 1
NVIDIA
Performance KW 40/26: +4,78 %
Performance KW 40/26: +4,78 %
US 30 Top 2
Salesforce
Performance KW 40/26: +4,72 %
Performance KW 40/26: +4,72 %
US 30 Top 3
Caterpillar
Performance KW 40/26: +3,10 %
Performance KW 40/26: +3,10 %
US 30 Top 4
Walmart
Performance KW 40/26: -3,63 %
Performance KW 40/26: -3,63 %
US 30 Top 5
3M
Performance KW 40/26: -3,80 %
Performance KW 40/26: -3,80 %
US 30 Flop 1
Nike (B)
Performance KW 40/26: -4,70 %
Performance KW 40/26: -4,70 %
US 30 Flop 2
Johnson & Johnson
Performance KW 40/26: -5,10 %
Performance KW 40/26: -5,10 %
US 30 Flop 3
Lumentum Holdings
Performance KW 40/26: +18,13 %
Performance KW 40/26: +18,13 %
US Tech 100 Top 1
Teradyne
Performance KW 40/26: +16,25 %
Performance KW 40/26: +16,25 %
US Tech 100 Top 2
Synopsys
Performance KW 40/26: +15,77 %
Performance KW 40/26: +15,77 %
US Tech 100 Top 3
Applied Materials
Performance KW 40/26: +14,44 %
Performance KW 40/26: +14,44 %
US Tech 100 Top 4
Lam Research
Performance KW 40/26: +13,33 %
Performance KW 40/26: +13,33 %
US Tech 100 Top 5
Regeneron Pharmaceuticals
Performance KW 40/26: -6,70 %
Performance KW 40/26: -6,70 %
US Tech 100 Flop 1
Qualcomm
Performance KW 40/26: -6,82 %
Performance KW 40/26: -6,82 %
US Tech 100 Flop 2
Western Digital
Performance KW 40/26: -7,15 %
Performance KW 40/26: -7,15 %
US Tech 100 Flop 3
Alnylam Pharmaceuticals
Performance KW 40/26: -13,50 %
Performance KW 40/26: -13,50 %
US Tech 100 Flop 4
AppLovin Registered (A)
Performance KW 40/26: -14,18 %
Performance KW 40/26: -14,18 %
US Tech 100 Flop 5
Eurozone 50 Top 1
ASML Holding
Performance KW 40/26: +4,65 %
Performance KW 40/26: +4,65 %
Eurozone 50 Top 2
Deutsche Boerse
Performance KW 40/26: +3,07 %
Performance KW 40/26: +3,07 %
Eurozone 50 Top 3
Nokia
Performance KW 40/26: +2,56 %
Performance KW 40/26: +2,56 %
Eurozone 50 Top 4
Iberdrola
Performance KW 40/26: +2,41 %
Performance KW 40/26: +2,41 %
Eurozone 50 Top 5
TotalEnergies
Performance KW 40/26: -7,38 %
Performance KW 40/26: -7,38 %
Eurozone 50 Flop 1
UniCredit
Performance KW 40/26: -7,49 %
Performance KW 40/26: -7,49 %
Eurozone 50 Flop 2
Intesa Sanpaolo
Performance KW 40/26: -8,05 %
Performance KW 40/26: -8,05 %
Eurozone 50 Flop 3
BNP Paribas (A)
Performance KW 40/26: -8,11 %
Performance KW 40/26: -8,11 %
Eurozone 50 Flop 4
Bayer
Performance KW 40/26: -10,40 %
Performance KW 40/26: -10,40 %
Eurozone 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 40/26: +5,41 %
Performance KW 40/26: +5,41 %
CH 20 Top 1
Amrize
Performance KW 40/26: -0,13 %
Performance KW 40/26: -0,13 %
CH 20 Top 2
CIE Financiere Richemont
Performance KW 40/26: -0,20 %
Performance KW 40/26: -0,20 %
CH 20 Top 3
Sandoz Group
Performance KW 40/26: -4,72 %
Performance KW 40/26: -4,72 %
CH 20 Top 4
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 40/26: -5,73 %
Performance KW 40/26: -5,73 %
CH 20 Top 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 40/26: +10,95 %
Performance KW 40/26: +10,95 %
AT 20 Top 1
DO & CO
Performance KW 40/26: +3,30 %
Performance KW 40/26: +3,30 %
AT 20 Top 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 40/26: +1,67 %
Performance KW 40/26: +1,67 %
AT 20 Top 3
Palfinger
Performance KW 40/26: -12,61 %
Performance KW 40/26: -12,61 %
AT 20 Top 4
Lenzing
Performance KW 40/26: -36,92 %
Performance KW 40/26: -36,92 %
AT 20 Top 5
MTR
Performance KW 40/26: +17,12 %
Performance KW 40/26: +17,12 %
HK 50 Top 1
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 40/26: +7,57 %
Performance KW 40/26: +7,57 %
HK 50 Top 2
Netease
Performance KW 40/26: +6,43 %
Performance KW 40/26: +6,43 %
HK 50 Top 3
Weichai Power (H)
Performance KW 40/26: +6,39 %
Performance KW 40/26: +6,39 %
HK 50 Top 4
Longfor Group Holdings
Performance KW 40/26: +6,01 %
Performance KW 40/26: +6,01 %
HK 50 Top 5
HSBC Holdings
Performance KW 40/26: -6,99 %
Performance KW 40/26: -6,99 %
HK 50 Flop 1
BeOne Medicines
Performance KW 40/26: -7,08 %
Performance KW 40/26: -7,08 %
HK 50 Flop 2
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 40/26: -11,54 %
Performance KW 40/26: -11,54 %
HK 50 Flop 3
Sinopharm Group (H)
Performance KW 40/26: -12,21 %
Performance KW 40/26: -12,21 %
HK 50 Flop 4
Alibaba Group Holding
Performance KW 40/26: -15,02 %
Performance KW 40/26: -15,02 %
HK 50 Flop 5
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