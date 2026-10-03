🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries

    Bullen gegen Bären

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Almonty Industries kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

    Die Almonty Industries-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Überproportionaler Gewinnanstieg bei hohen Wolframpreisen auf Sorgen vor Hohe Bewertung vor belastbaren Produktionszahlen. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Bullen gegen Bären - Almonty Industries kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor
    Foto: Adobe Stock

    Eine unveränderte Wochenbilanz, aber reichlich Diskussionsstoff: Die Almonty-Industries-Aktie beendete die Woche mit einer Performance von +0,0 Prozent. Auf wallstreetONLINE standen vor allem der erwartete Produktionshochlauf in Sangdong und die Frage im Mittelpunkt, welche Gewinne die heutige Bewertung rechtfertigen könnten. 93 relevante Beiträge von 42 Nutzern an vier Tagen zeigen das Interesse. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,2-Fachen des Wochenschnitts.

    Reichen Sangdongs Gewinne für die Bewertung?

    Die optimistische Seite der Community setzt auf einen kräftigen Ergebnishebel durch hohe Wolframpreise. In den diskutierten Modellrechnungen steckt allerdings ein zentraler Streitpunkt: Steigen die Kosten proportional zum Verkaufspreis, oder wächst vor allem die Marge? Mehrere Beiträge kritisieren eine Rechnung, die trotz deutlich höherer angenommener Rohstoffpreise nahezu dieselbe Nettomarge verwendet. Ihr nachvollziehbares Argument: Wenn Produktionskosten nicht im gleichen Umfang steigen, könnte ein größerer Teil der zusätzlichen Erlöse als Gewinn verbleiben. Wie stark dieser Effekt tatsächlich ausfällt, ist durch die bereitgestellten Informationen nicht belegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Almonty Industries Inc.!
    Long
    11,17€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 5,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,41€
    Basispreis
    1,79
    Ask
    × 6,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Gegenposition richtet den Blick auf den zeitlichen Abstand zwischen Produktionshoffnung und nachweisbaren Erträgen. Eine diskutierte Einschätzung sieht erst mit einer weiteren Sangdong-Ausbaustufe und zusätzlichem Molybdänabbau im Jahr 2028 genügend Gewinn, um den heutigen Kurs anhand eines Produzenten-KGV zu rechtfertigen. Das ist eine Erwartung, keine bestätigte Planung. Auch die dazu verwendeten Mengen bleiben umstritten: Beiträge unterscheiden zwischen Erzförderung und Konzentrat und bezweifeln, dass ein eigenständiges Molybdänprojekt rechtzeitig erschlossen wäre.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Bei einer Marktkapitalisierung von 3,43 Milliarden US-Dollar ist diese Debatte wesentlich. Das geprüfte Vorjahres-KGV von -20,62 liefert wegen der negativen Ergebnisbasis keinen positiven Gewinnmaßstab. Entscheidend sind deshalb künftige Erträge. Gerade deren Höhe lässt sich aus den unterschiedlichen Forumsmodellen noch nicht belastbar ableiten.

    Produktionsstart ist noch kein Umsatznachweis

    Wiederholt diskutiert wird auch, wann gefördertes und verarbeitetes Material tatsächlich Umsatz erzeugt. Eine ausführliche Modellrechnung erwartet wegen eines kurzen Lieferfensters nur begrenzte Erlöse im dritten Quartal und einen stärkeren Beitrag im Schlussquartal. Andere Beiträge hoffen, dass die nächsten Quartalszahlen den Fortschritt sichtbar machen. Die zugrunde gelegten Auslastungen, Lagerbestände und Verkaufsmengen sind jedoch Schätzungen der Community. Ihr gemeinsamer Kern ist plausibel: Förderung, Verarbeitung und fakturierte Lieferung sind unterschiedliche Schritte.

    Rückenwind sehen Anleger in der politischen Bedeutung unabhängiger Wolframlieferketten. Die geprüfte Berichterstattung über eine Pentagon-Investitionszusage von 450 Millionen US-Dollar betrifft allerdings The Elmet Group, nicht Almonty. Dem stehen im Forum Hinweise auf nachgebende europäische Wolframangebote gegenüber; sie sind hier nicht unabhängig bestätigt. Für die kommende Woche zählen daher neue belastbare Angaben zu Sangdongs Auslastung und Lieferungen sowie die Preisentwicklung. Am Markt markieren 13,83 US-Dollar den Widerstand am Wochenhoch und 12,745 US-Dollar die Unterstützung am Wochentief.

    Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 13,83$ / 12,745$
    KGV (Vorjahr) -20,62
    Marktkapitalisierung 3,43 Mrd.USD

    Stand: 03.10.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 13,83$ und das Wochentief bei 12,745$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Almonty Industries

    +1,53 %
    +6,84 %
    -21,64 %
    -18,10 %
    +133,93 %
    +1.376,06 %
    +756,21 %
    +1.050,72 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
    Almonty Industries direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Almonty Industries Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bullen gegen Bären Almonty Industries kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor Die Almonty Industries-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Überproportionaler Gewinnanstieg bei hohen Wolframpreisen auf Sorgen vor Hohe Bewertung vor belastbaren Produktionszahlen. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     