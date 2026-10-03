Almonty Industries kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Die optimistische Seite der Community setzt auf einen kräftigen Ergebnishebel durch hohe Wolframpreise. In den diskutierten Modellrechnungen steckt allerdings ein zentraler Streitpunkt: Steigen die Kosten proportional zum Verkaufspreis, oder wächst vor allem die Marge? Mehrere Beiträge kritisieren eine Rechnung, die trotz deutlich höherer angenommener Rohstoffpreise nahezu dieselbe Nettomarge verwendet. Ihr nachvollziehbares Argument: Wenn Produktionskosten nicht im gleichen Umfang steigen, könnte ein größerer Teil der zusätzlichen Erlöse als Gewinn verbleiben. Wie stark dieser Effekt tatsächlich ausfällt, ist durch die bereitgestellten Informationen nicht belegt.

Eine unveränderte Wochenbilanz, aber reichlich Diskussionsstoff: Die Almonty-Industries-Aktie beendete die Woche mit einer Performance von +0,0 Prozent. Auf wallstreetONLINE standen vor allem der erwartete Produktionshochlauf in Sangdong und die Frage im Mittelpunkt, welche Gewinne die heutige Bewertung rechtfertigen könnten. 93 relevante Beiträge von 42 Nutzern an vier Tagen zeigen das Interesse. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,2-Fachen des Wochenschnitts.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Gegenposition richtet den Blick auf den zeitlichen Abstand zwischen Produktionshoffnung und nachweisbaren Erträgen. Eine diskutierte Einschätzung sieht erst mit einer weiteren Sangdong-Ausbaustufe und zusätzlichem Molybdänabbau im Jahr 2028 genügend Gewinn, um den heutigen Kurs anhand eines Produzenten-KGV zu rechtfertigen. Das ist eine Erwartung, keine bestätigte Planung. Auch die dazu verwendeten Mengen bleiben umstritten: Beiträge unterscheiden zwischen Erzförderung und Konzentrat und bezweifeln, dass ein eigenständiges Molybdänprojekt rechtzeitig erschlossen wäre.

Bei einer Marktkapitalisierung von 3,43 Milliarden US-Dollar ist diese Debatte wesentlich. Das geprüfte Vorjahres-KGV von -20,62 liefert wegen der negativen Ergebnisbasis keinen positiven Gewinnmaßstab. Entscheidend sind deshalb künftige Erträge. Gerade deren Höhe lässt sich aus den unterschiedlichen Forumsmodellen noch nicht belastbar ableiten.

Produktionsstart ist noch kein Umsatznachweis

Wiederholt diskutiert wird auch, wann gefördertes und verarbeitetes Material tatsächlich Umsatz erzeugt. Eine ausführliche Modellrechnung erwartet wegen eines kurzen Lieferfensters nur begrenzte Erlöse im dritten Quartal und einen stärkeren Beitrag im Schlussquartal. Andere Beiträge hoffen, dass die nächsten Quartalszahlen den Fortschritt sichtbar machen. Die zugrunde gelegten Auslastungen, Lagerbestände und Verkaufsmengen sind jedoch Schätzungen der Community. Ihr gemeinsamer Kern ist plausibel: Förderung, Verarbeitung und fakturierte Lieferung sind unterschiedliche Schritte.

Rückenwind sehen Anleger in der politischen Bedeutung unabhängiger Wolframlieferketten. Die geprüfte Berichterstattung über eine Pentagon-Investitionszusage von 450 Millionen US-Dollar betrifft allerdings The Elmet Group, nicht Almonty. Dem stehen im Forum Hinweise auf nachgebende europäische Wolframangebote gegenüber; sie sind hier nicht unabhängig bestätigt. Für die kommende Woche zählen daher neue belastbare Angaben zu Sangdongs Auslastung und Lieferungen sowie die Preisentwicklung. Am Markt markieren 13,83 US-Dollar den Widerstand am Wochenhoch und 12,745 US-Dollar die Unterstützung am Wochentief.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +0,0 % Wochenhoch / Wochentief 13,83$ / 12,745$ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 3,43 Mrd.USD

Stand: 03.10.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 13,83$ und das Wochentief bei 12,745$ die zunächst wichtigsten Marken.

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