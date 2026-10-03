🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Der Druck nimmt zu

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Vonovia-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel

    Nach einem Wochenminus von 3,4 Prozent steht Vonovia stärker unter Beobachtung. Die Community diskutiert, ob Zins- und Kostendruck auf die Dividendenfähigkeit weiter belastet oder Mietwachstum und schrittweise Refinanzierung eine Erholung auslösen kann.

    Der Druck nimmt zu - Die Vonovia-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel
    Foto: 1187094003

    Ein Wochenverlust von 3,4 Prozent hat die Diskussion über die Vonovia-Aktie auf wallstreetONLINE angeheizt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob steigende Mieten höhere Finanzierungskosten auffangen können – oder ob der Druck auf den verfügbaren Cashflow und damit auf die Dividende wächst. Hinzu kam die Sorge vor einer möglichen Vergesellschaftung Berliner Wohnungsbestände. Die Aktie schwankte zwischen 16,61 und 17,605 Euro; das Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,3-Fachen des Wochenschnitts.

    Reichen höhere Mieten gegen den Zinsdruck?

    Die optimistische Seite setzt auf einen zeitlichen Unterschied: Während Mieten nach ihrer Einschätzung Jahr für Jahr steigen können, würden höhere Zinsen erst mit der schrittweisen Refinanzierung bestehender Schulden wirksam. Immobilienverkäufe, Tilgungen und besicherte Finanzierungen könnten die Belastung zusätzlich begrenzen. Das ist ein nachvollziehbares Gegenargument zu Rechnungen, die einen großen Schuldenblock sofort vollständig mit höheren Zinsen belasten. Die im Forum genannten Fälligkeiten und Geschäftszahlen sind allerdings nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen bestätigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE!
    Long
    15,73€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,86€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 13,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch das Potenzial bei Neuvermietungen wird als Chance angeführt. Einige Beiträge erwarten, dass wiederholte Mietsteigerungen über mehrere Jahre deutlich mehr bewirken als eine isolierte Jahresbetrachtung. Daraus leiten sie ab, dass der Kursrückgang die langfristigen Belastungen möglicherweise überzeichnet. Ob diese Rechnung aufgeht, hängt jedoch von den tatsächlich erzielbaren Mieten, der Kostenentwicklung und dem Umfang des Schuldenabbaus ab.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Die Kritiker halten dagegen: Zusätzliche Mieteinnahmen stehen nicht vollständig für Zinsen oder Ausschüttungen zur Verfügung. Instandhaltung und andere operative Kosten könnten ebenfalls steigen. Eine Beispielrechnung der Community setzt für zehn Milliarden Euro refinanzierte Schulden einen Zinsaufschlag von zwei Prozentpunkten an – daraus würden jährlich 200 Millionen Euro Mehrkosten entstehen. Das ist ein Szenario, keine bestätigte Prognose. Sein Kern trifft dennoch den Streitpunkt: Für die Dividendenfähigkeit zählt der nach allen Belastungen verbleibende Mittelzufluss, nicht allein ein höheres operatives Ergebnis.

    Berlin bleibt ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor

    Bei einer möglichen Vergesellschaftung fürchten skeptische Stimmen den Verlust von Mieterträgen und ungünstige Folgen für das Verhältnis von Schulden zu Immobilienwerten. Andere erwarten langwierige Verfahren, bezweifeln die politische Umsetzung oder sehen in einer angemessenen Entschädigung sogar Chancen. Weder die diskutierten Entschädigungsquoten noch konkrete Folgen für Vonovias Bilanz sind hier gesichert. Belastbar bleibt vor allem die Uneinigkeit darüber, ob dieses Risiko bereits ausreichend im Kurs berücksichtigt ist.

    Die Kursmarken für die kommende Woche

    In der kommenden Handelswoche rückt zunächst das Wochentief bei 16,61 Euro als Unterstützung in den Blick. Ein Unterschreiten würde die Kursschwäche fortsetzen; auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 17,605 Euro den nächsten Widerstand. Daneben verdienen die Entwicklung der Marktzinsen und mögliche belastbare Nachrichten zur Berliner Wohnungspolitik Aufmerksamkeit. Entscheidend bleibt, ob sich daraus neue Hinweise auf Finanzierungskosten und künftige Mittelzuflüsse ergeben.

    Vonovia Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -3,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 17,605€ / 16,61€
    KGV (Vorjahr) 5,59
    Marktkapitalisierung 14,03 Mrd.EUR

    Stand: 03.10.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 17,605€ und das Wochentief bei 16,61€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Vonovia

    -0,21 %
    -3,42 %
    -12,21 %
    -21,53 %
    -37,78 %
    -27,37 %
    -64,46 %
    -40,72 %
    -0,09 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
    Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Vonovia Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der Druck nimmt zu Die Vonovia-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel Nach einem Wochenminus von 3,4 Prozent steht Vonovia stärker unter Beobachtung. Die Community diskutiert, ob Zins- und Kostendruck auf die Dividendenfähigkeit weiter belastet oder Mietwachstum und schrittweise Refinanzierung eine Erholung auslösen kann.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     