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    Experte sieht Zukunft für Galeria - mit weniger Standorten

    Für Sie zusammengefasst
    • Galeria könnte mit weniger Standorten weiterbestehen
    • Eine Rettung des gesamten Filialnetzes ist nicht sicher
    • Klares Profil, Eigenkapital und ein langfristiger Eigentümer
    Experte sieht Zukunft für Galeria - mit weniger Standorten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF/HEILBRONN (dpa-AFX) - Wie geht es weiter mit der Warenhauskette Galeria nach der jüngsten Insolvenz? "Ein vollständiges Aus ist möglich, aber keineswegs zwangsläufig", sagte der Handelsexperte Carsten Kortum von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn der Deutschen Presse-Agentur dpa. Er halte eine Fortführung mit deutlich weniger Standorten gerade für die Mitarbeiter für eine mögliche Lösung, "nicht jedoch eine dauerhafte Rettung des gesamten bisherigen Filialnetzes".

    Aktuell hat Galeria 83 Filialen. Das Düsseldorfer Unternehmen hat rund 12.000 Beschäftigte. Am Freitag hatte es erneut Insolvenz angemeldet - zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren.

    Voraussetzung für eine Fortführung sind laut Kortum "wirtschaftlich tragfähige Häuser, ein klares Sortimentsprofil und ausreichend Eigenkapital für Modernisierung und Umbauten". Nötig sei dafür "endlich" ein Eigentümer, der nicht nur kurzfristige finanzielle Interessen habe, sondern langfristig an das Geschäftsmodell Kaufhaus glaube./cr/tob/DP/zb






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