Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat erneut ein Geschoss in Richtung des Meeres östlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Nach Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums und des zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs Pacom soll es sich bei dem Geschoss um eine ballistische Rakete handeln.

"Wir sind über den Raketenstart informiert und stehen in engem Kontakt mit unseren Verbündeten und Partnern", teilte Pacom auf der Plattform X mit. "Nach derzeitigem Stand stellt dieses Ereignis keine unmittelbare Bedrohung für US-Personal, das US-Hoheitsgebiet oder unsere Verbündeten dar", hieß es weiter.