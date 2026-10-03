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    Chartanalyse

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    Carnival-Aktie erholt sich – die Trendwende steht noch aus

    Die Carnival-Aktie hat sich vom Septembertief erholt, doch der Kurs bleibt deutlich unter seinem Dreijahreshoch und der 200-Tage-Linie. Anleger stehen damit vor der Frage: Ist der jüngste Anstieg nur eine Gegenbewegung oder der Auftakt einer Trendwende?

    Chartanalyse - Carnival-Aktie erholt sich – die Trendwende steht noch aus
    Foto: adobe.stock.com

    Carnival-Aktie: Aufschwung mit deutlichen Rückschlägen

    Die Carnival-Aktie zeigt im Dreijahresvergleich eine kräftige Erholung, allerdings mit erheblichen Schwankungen. Vom Tief bei 10,43 am 20. Oktober 2023 führte der Weg zunächst bis auf 27,37 im Januar 2025. Auf den Rückschlag bis auf 15,07 im April folgte ein erneuter Anstieg. Am 6. Februar 2026 erreichte die Aktie mit 28,745 ihr Dreijahreshoch. Seither prägen deutliche Kursverluste das Chartbild. Der langfristige Wertzuwachs steht damit einer schwachen Entwicklung der vergangenen Monate gegenüber.

    Aktueller Kurs: Erholung vom Septembertief

    Der jüngste Schlusskurs vom 1. Oktober 2026 liegt bei 22,33. Damit notiert Carnival rund 22,3 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber noch 114,1 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Rückgang auf 19,00 am 18. September hat sich die Aktie spürbar erholt. Der jüngste Anstieg verbessert die kurzfristige Ausgangslage, bestätigt jedoch noch keine nachhaltige Trendwende.

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    200-Tage-Linie bleibt über dem Kurs

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse liegt bei rund 23,66. Der aktuelle Kurs unterschreitet diese 200-Tage-Linie um 5,6 Prozent. Damit bleibt das übergeordnete Trendsignal trotz der jüngsten Erholung negativ. Eine Rückkehr über den gleitenden Durchschnitt wäre ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung des Chartbilds.

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    Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Als erste Unterstützungszone bietet sich der Bereich von 20,05 bis 20,59 an, in dem mehrfach Schlusskurse und Wendepunkte lagen. Darunter bildet die Septemberzone zwischen 19,00 und 19,55 einen weiteren Halt. Auf der Oberseite liegt eine erste Hürde bei 22,80 bis 23,50. Danach rücken die 200-Tage-Linie und der wiederholt angelaufene Bereich um 24,00 bis 24,05 in den Fokus. Oberhalb davon wartet bei 25,70 das Augusthoch als weiterer Widerstand.

    Carnival

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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