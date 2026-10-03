Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Keller Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,59 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Keller Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +267,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Keller Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,11 % Dividendenrendite bietet Keller Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,23 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Keller Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,11 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,59. Keller Group weist eine Marktkapitalisierung von 2,65 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,11 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Keller Group ist ein weltweit führender Spezialtiefbau-Konzern, fokussiert auf Bodenverbesserung, Gründungen, Baugrundsicherung und geotechnische Lösungen für Infrastruktur-, Energie- und Hochbauprojekte. Hauptleistungen: Pfahlgründungen, Injektionen, Bodenstabilisierung. Starke Marktstellung v.a. in Europa/Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Bauer, Soletanche Freyssinet, Trevi. USP: globale Präsenz, breites Technikportfolio, hohe Projektkompetenz.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Keller Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +17,23 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Keller Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2026

Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Keller Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,11 %, eine Investition von etwa 32.155€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,808000 +57,20 % +3,11 % 2025 0,514000 +7,31 % +3,42 % 2024 0,479000 +24,74 % +3,35 % 2023 0,384000 +5,21 % +5,28 % 2022 0,365000 0,00 % +4,72 %

Warum Keller Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,11 %

Stetiges Dividendenwachstum: +17,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 13,59

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 32.155 € 3.000 € 96.464 € 6.000 € 192.927 € 12.000 € 385.853 €

Keller Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,08 % 1 Monat +11,97 % 3 Monate +24,37 % 1 Jahr +127,83 %

Informationen zur Keller Group Aktie

Es gibt 68 Mio. Keller Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,65 Mrd. € wert.

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Ob die Keller Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keller Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.