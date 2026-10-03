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    Im Forum steigt die Euphorie

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    12,3 Prozent Plus: Darum kennt die Viromed Medical-Aktie gerade kein Halten

    Mit einem Wochenplus von 12,3 Prozent gehört Viromed Medical zu den auffälligsten Aktien der Woche. Die Community diskutiert, was hinter der Rallye steckt und wie lange sie noch tragen kann.

    Im Forum steigt die Euphorie - 12,3 Prozent Plus: Darum kennt die Viromed Medical-Aktie gerade kein Halten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Mit einem Wochenplus von 12,3 Prozent hat die Viromed Medical-Aktie die Diskussion auf wallstreetONLINE kräftig belebt. In 90 relevanten Beiträgen von 32 Nutzern an fünf Tagen stand vor allem die Annahme einer Kaltplasma-Studie im Mittelpunkt. Die Nachricht nährt Hoffnungen auf einen Durchbruch der Lungenanwendung PulmoPlas. Zugleich streitet die Community darüber, wie weit der Weg von wissenschaftlicher Aufmerksamkeit zu Zulassungen und verlässlichen Erlösen noch ist.

    Studienerfolg ist noch kein Marktdurchbruch

    Das stärkste positive Argument ist die erwartete größere Sichtbarkeit der Technologie. Mehrere Beiträge sehen in der angenommenen Studie einen Türöffner für medizinische Fachkreise, mögliche Partner und Investoren. Daraus könnte nach Einschätzung der optimistischen Kommentatoren auch zusätzliche Aufmerksamkeit für andere Kaltplasma-Anwendungen entstehen, etwa in der Wundversorgung. Die Annahme der Studie ist durch die bereitgestellte Meldung belegt. Eine gesicherte Wirksamkeit im breiten klinischen Einsatz oder ein unmittelbarer Vertriebserfolg lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

    Besonders viel Raum nehmen mögliche Kontakte zu Jefferies ein. Die Community diskutiert Bilder und angebliche Gespräche als Hinweis auf Interesse aus den USA. Befürworter erwarten dort bessere Finanzierungsmöglichkeiten oder einen Partner für PulmoPlas. Einzelne gehen sogar von einem möglichen Verkauf der Technologie aus. Das sind Erwartungen aus dem Forum: Ein Mandat, eine Transaktion oder konkrete Investitionszusagen sind durch die geprüften Informationen nicht bestätigt. Vergleiche mit milliardenschweren Pharmageschäften liefern deshalb keinen belastbaren Bewertungsmaßstab.

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    Finanzierung und Vertrieb bleiben offene Fragen

    Die kritischen Beiträge konzentrieren sich auf den Abstand zwischen Fortschrittsmeldungen und wirtschaftlichen Ergebnissen. Wiederholt wird gefragt, ob die vermuteten Bankkontakte eher einer Kapitalerhöhung dienen könnten. Damit verbindet sich die Sorge vor einer Verwässerung bestehender Anteile. Andere halten frisches Kapital grundsätzlich für sinnvoll, um weitere Entwicklungsschritte zu finanzieren. Weder eine Kapitalerhöhung noch deren Konditionen sind bestätigt. Die Meldung über einen höheren Halbjahresverlust zeigt allerdings, warum die Finanzierung für die Debatte relevant bleibt.

    Beim Vertrieb bemängeln mehrere Kommentatoren fehlende Neuigkeiten zu Umeco und Landsberg. Sie stellen die Frage, wann aus angekündigten Beziehungen tatsächlich Lieferungen und Umsätze werden. Als Gegenargument führen andere ihre Erinnerung an Aussagen an, wonach Auslieferungen an Produktzulassungen geknüpft seien. Auch diese Darstellung bleibt eine Community-Angabe. Der Streitpunkt ist nachvollziehbar: Wissenschaftliche Fortschritte ersetzen keine überprüfbaren Vermarktungsergebnisse.

    Zur Zurückhaltung passt das Handelsvolumen der letzten Handelstage, das nur das 0,8-Fache des Wochenschnitts erreichte. Der Kursgewinn wurde damit zuletzt nicht von überdurchschnittlicher Handelsaktivität begleitet. Das beweist keinen bevorstehenden Rückschlag, relativiert aber die im Forum geäußerte Erwartung eines breiten Anlegeransturms. Auch das Vorjahres-KGV von 120,67 unterstreicht den anspruchsvollen Bewertungsrahmen, ohne die künftige Geschäftsentwicklung vorwegzunehmen.

    In der kommenden Woche dürften deshalb konkrete Angaben zu Studienveröffentlichung, Zulassungen, Finanzierung und Vertrieb stärker zählen als weitere Spekulationen über Partner. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 7,00 Euro den nächsten Widerstand. Auf der Unterseite bleibt das Wochentief bei 4,24 Euro die relevante Unterstützung. Entscheidend wird sein, ob neue belastbare Informationen und anziehende Umsätze den jüngsten Kursgewinn stützen.

    Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +12,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,00€ / 4,24€
    KGV (Vorjahr) 120,67

    Stand: 03.10.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,00€ und das Wochentief bei 4,24€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Viromed Medical

    -0,84 %
    +12,26 %
    -9,16 %
    -14,39 %
    +44,42 %
    +490,00 %
    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN
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