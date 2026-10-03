🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Der Druck nimmt zu

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

    Nach einem Wochenminus von 4,4 Prozent steht Rheinmetall stärker unter Beobachtung. Die Community diskutiert, ob Optionale Abrufe bei anspruchsvoller Bewertung weiter belastet oder Hohe Abrufe und profitables Wachstum im Rüstungsgeschäft eine Erholung auslösen kann.

    Der Druck nimmt zu - Rheinmetall unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick
    Foto: 472849734

    Rheinmetall hat in der vergangenen Börsenwoche 4,4 Prozent verloren. Der Rückgang verschärfte im wallstreetONLINE-Forum die Debatte darüber, wie belastbar die Wachstumserwartungen für den Rüstungskonzern sind. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob umfangreiche Auftragsrahmen tatsächlich in verbindliche Bestellungen und profitable Umsätze münden. 91 relevante Beiträge von 20 Nutzern an vier Tagen zeigen, wie intensiv die Community darüber diskutierte.

    Auftragsrahmen sind noch keine sicheren Erlöse

    Die optimistische Seite setzt vor allem auf den militärischen Beschaffungsbedarf. Angesichts geopolitischer Spannungen erwarten mehrere Teilnehmer, dass bestehende Rahmenverträge stark ausgeschöpft werden. Für sie liegt darin die Chance auf längerfristiges Wachstum. Entscheidend ist jedoch die Unterscheidung zwischen dieser Erwartung und einer gesicherten Abnahme: Wie viele Leistungen tatsächlich bestellt werden, lässt sich aus den bereitgestellten geprüften Informationen nicht ableiten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    902,14€
    Basispreis
    6,45
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.018,72€
    Basispreis
    6,49
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Genau hier setzt das wichtigste Gegenargument an. Kritische Beiträge unterscheiden zwischen fest beauftragten Leistungen und optionalen Abrufen. Ein im Forum verlinktes Vertragsbeispiel soll zeigen, dass zusätzliche Bestellungen unter anderem von Qualifikationsnachweisen abhängen können und nicht zwingend erfolgen müssen. Andere Teilnehmer halten dagegen, dass die Vertragsgestaltung je nach Produkt unterschiedlich ausfallen könne. Eine pauschale Aussage über sämtliche Rheinmetall-Rahmenverträge trägt die Diskussion damit nicht.

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Über diesen Streit hinaus treffen sich beide Lager bei einer operativen Kernfrage: Rheinmetall müsse nach Einschätzung der Community seine erwarteten Aufträge zügig abarbeiten und dabei auskömmliche Margen erzielen. Optimisten sehen darin den möglichen Auslöser einer Kurserholung. Skeptiker verlangen erst belastbare Fortschritte bei Profitabilität und freiem Cashflow. Zusätzliche Kapazitäten allein wären aus ihrer Sicht noch kein Beleg für wirtschaftlichen Erfolg.

    Flankierend verweisen positive Beiträge auf Berichte über neue Standorte und eine Satellitenkooperation. Die Community wertet diese als Hinweise auf Kapazitätsausbau und technologische Verbreiterung; die genannten Projektdetails sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt. Die vorliegende Nachrichtenübersicht greift zudem Rohstoffbevorratung aus Sorge vor möglichen chinesischen Exportbeschränkungen auf. Im Forum gilt Versorgungssicherheit als wichtiger Baustein, um Wachstum nicht an Lieferengpässen scheitern zu lassen.

    Bei der Bewertung bleibt der Abstand zwischen den Lagern groß. Während einzelne Beiträge den Rückgang bereits als günstige Gelegenheit einordnen, steht dieser Einschätzung ein KGV auf Basis des Vorjahres von 104,62 gegenüber. Es belegt für sich genommen keine Überbewertung, macht aber deutlich, wie wichtig künftige Gewinnzuwächse für die Bewertung sind. Die Marktkapitalisierung beträgt 44,05 Milliarden Euro.

    Nächste Woche zählt die Spanne bis 988,10 Euro

    Für die kommende Woche stehen zunächst konkrete Kursmarken im Fokus: Das Wochentief bei 940,40 Euro bildet die Unterstützung, das Wochenhoch bei 988,10 Euro den Widerstand. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,2-Fachen des Wochenschnitts. Im Forum wird außerdem eine Gegenbewegung aus vermeintlich überverkauften charttechnischen Signalen erwartet; ihre Aussagekraft bleibt umstritten. Bis zum nächsten Freitag dürfte sich zeigen, ob daraus eine stabilere Erholung entsteht. Fundamental bleiben verbindliche Abrufe, Margen und Mittelzuflüsse die entscheidenden Prüfsteine.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 988,10€ / 940,40€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 44,05 Mrd.EUR

    Stand: 03.10.2026, 12:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 988,10€ und das Wochentief bei 940,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    +1,02 %
    -4,37 %
    -11,61 %
    -10,38 %
    -51,42 %
    +287,70 %
    +1.029,88 %
    +1.417,35 %
    +41.324,26 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Rheinmetall Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der Druck nimmt zu Rheinmetall unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick Nach einem Wochenminus von 4,4 Prozent steht Rheinmetall stärker unter Beobachtung. Die Community diskutiert, ob Optionale Abrufe bei anspruchsvoller Bewertung weiter belastet oder Hohe Abrufe und profitables Wachstum im Rüstungsgeschäft eine Erholung auslösen kann.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     