Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Veolia Environnement gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,19 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,44 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Veolia Environnement investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +13,70 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Veolia Environnement verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,19 % Dividendenrendite bietet Veolia Environnement ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Veolia Environnement für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,19 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,44. Veolia Environnement weist eine Marktkapitalisierung von 22,78 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,19 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Veolia Environnement ist ein globaler Umweltdienstleister (Wasser, Abfall, Energie). Kernleistungen: Wasseraufbereitung/-verteilung, Abfallentsorgung/-recycling, Energie- und Wärmeversorgung, Kreislaufwirtschaftslösungen. Starke Marktstellung in Europa, weltweit aktiv. Wichtige Konkurrenten: Suez, Remondis, Engie, Waste Management. USP: integrierte Umweltservices aus einer Hand, starke kommunale Präsenz, technologische Breite.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Veolia Environnement konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +8,45 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Veolia Environnement Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2026

Die Veolia Environnement Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 15,350€ zulegen. Das sind 0,000 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,19 %, eine Investition von etwa 23.867€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,50 +7,14 % +4,19 % 2025 1,400000 +12,00 % +4,39 % 2024 1,25 +11,61 % +4,17 % 2023 1,120000 +12,00 % +3,96 % 2022 1,00 0,00 % +4,25 %

Warum Veolia Environnement für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,19 %

Stetiges Dividendenwachstum: +8,45 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 6,44

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 23.867 € 3.000 € 71.600 € 6.000 € 143.199 € 12.000 € 286.397 €

Veolia Environnement Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,60 % 1 Monat -3,76 % 3 Monate -15,89 % 1 Jahr +4,78 %

Informationen zur Veolia Environnement Aktie

Es gibt 1 Mrd. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,78 Mrd. € wert.

Veolia Environnement Aktie jetzt kaufen?

Ob die Veolia Environnement Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Veolia Environnement Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.