Absturz bei Verbio: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse

Besonders konkret diskutierte die Community die Steuerbelastung. Mehrere Beiträge griffen eine angeblich hohe Konzernsteuerquote auf und sahen darin Potenzial für steigende Nettogewinne. Nach der Darstellung eines Teilnehmers könnten profitablere Auslandsgesellschaften die Belastung senken, weil Verluste und Gewinne grenzüberschreitend nur begrenzt verrechenbar seien. Hinzu kommen Erwartungen an US-Steuergutschriften und die Nutzung dortiger Verlustvorträge. Die Angaben zum Unternehmensgespräch und zu diesen Vorteilen sind jedoch nicht unabhängig bestätigt.

Ein Wochenverlust von 13,4 Prozent hat die Verbio-Aktie in den Mittelpunkt intensiver Diskussionen gerückt. In der wallstreetONLINE-Community standen sich Hoffnungen auf höhere Erträge durch knappe Kraftstoffe und mögliche US-Steuervorteile sowie Zweifel an deren Verlässlichkeit gegenüber. 96 relevante Beiträge von 17 Nutzern an fünf Tagen zeigen das Interesse. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,7-Fachen des Wochenschnitts – der Kursrückgang wurde von erhöhter Handelsaktivität begleitet.

Die positive These lautet: Verbio könnte aus einem vergleichbaren operativen Ergebnis künftig mehr Überschuss erzielen. Als zusätzliche Chance nennen Beiträge die kombinierte Produktion von Bioethanol und Biomethan sowie mögliche Vorteile aus CO₂-Abscheidung. Zugleich bleibt nach Darstellung der Community offen, welche Förderung tatsächlich anerkannt wird. Eine niedrigere Steuerquote ist damit eine Erwartung, kein gesicherter Ergebnisbeitrag. Auch die Behauptung, die Unternehmensprognose sei besonders vorsichtig, bleibt eine Einschätzung.

Knapper Diesel als Rückenwind – mit Einschränkungen

Ein zweiter Diskussionsstrang betrifft mögliche Engpässe bei Diesel und anderen Raffinerieprodukten. Optimistische Beiträge erwarten, dass hohe fossile Kraftstoffpreise Biokraftstoffe attraktiver machen könnten. Ein dauerhafter Wechsel von E5 zu höheren Ethanolbeimischungen wird als Nachfragechance gesehen. Auch für Biogas und Biodiesel erhoffen sich Teilnehmer Rückenwind. Die im Forum verbreiteten Angaben zu Raffineriekapazitäten, Exportbeschränkungen und Reserven sind allerdings nicht Teil der geprüften Informationen.

Gegen eine einfache Knappheitsgeschichte spricht innerhalb der Debatte die mögliche Freigabe strategischer Reserven. Dabei ist bereits umstritten, ob die diskutierten Mengen zusätzlich wären oder auf frühere Beschlüsse zurückgehen. Wie stark solche Maßnahmen die Preise entlasten könnten, bleibt offen. Ebenso wenig belegen steigende Dieselpreise allein einen höheren Verbio-Gewinn. Bei der Bewertung rechnen einzelne Beiträge mit 100 Millionen Euro Jahresüberschuss und leiten daraus ein KGV von etwa 17 ab. Das ist ein Szenario, kein bestätigter Gewinn; das geprüfte Vorjahres-KGV beträgt dagegen minus 5,99.

In der kommenden Woche steht am 8. Oktober 2026 der Capital Markets Day für Analysten und institutionelle Investoren an. Für die Debatte werden vor allem Aussagen zur US-Profitabilität, zur steuerlichen Behandlung und zu den erwarteten Ertragsbeiträgen wichtig. Kursseitig bildet das Wochentief bei 26,40 Euro die nächste Unterstützung. Das Wochenhoch bei 31,00 Euro markiert den Widerstand. Damit treffen konkrete Informationschancen auf eine Aktie, deren jüngster Rückschlag die Erwartungen sichtbar auf die Probe stellt.

Verbio Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -13,4 % Wochenhoch / Wochentief 31,00€ / 26,40€ KGV (Vorjahr) -5,99 Marktkapitalisierung 1,70 Mrd.EUR

Stand: 03.10.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Termine der kommenden Woche:

08.10.2026: Verbio Capital Markets Day für Analysten und institutionelle Investoren

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 31,00€ und das Wochentief bei 26,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

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