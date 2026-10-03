Borussia Dortmund unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

Das wichtigste positive Argument ist der aus Sicht einzelner Anleger hohe Wert des Dortmunder Spielerkaders. Ein Beitrag verweist auf eine externe Bewertung von 588 Millionen Euro und bezeichnet sie als höchsten Stand seit den Zeiten von Haaland und Bellingham. Diese im Forum verbreitete Angabe ist keine bestätigte Unternehmenskennzahl. Sie begründet aber die Einschätzung, dass die sportliche Substanz im Aktienkurs nicht ausreichend sichtbar werde.

Sportliche Zuversicht trifft auf einen fallenden Börsenkurs: Die Borussia-Dortmund-Aktie verlor in der vergangenen Woche 3,6 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem die Frage für Diskussionen, ob das von Teilen der Community hervorgehobene Kaderpotenzial eine Kurserholung tragen kann – oder ob mögliche Verletzungsausfälle die Hoffnungen gefährden. Besonders die Abwehr rückte dabei wiederholt in den Mittelpunkt.

Hinzu kommt die im Forum geäußerte Hoffnung auf höhere TV-Einnahmen durch eine starke Tabellenposition. Der nachvollziehbare Kern dieses Arguments: Sportlicher Erfolg kann die wirtschaftlichen Perspektiven verbessern. Weder die angeführte Tabellenführung noch daraus abgeleitete zusätzliche Erlöse sind hier jedoch gesichert. Auch lässt sich ein geschätzter Kaderwert nicht unmittelbar mit dem Börsenwert von 343,88 Millionen Euro vergleichen. Er ist weder frei verfügbares Vermögen noch ein garantierter Transfererlös.

Deutlich breiter diskutiert wurden mögliche Ausfälle von Nico Schlotterbeck und Julian Ryerson. Mehrere Beiträge verweisen auf Verletzungsmeldungen und stellen die Einsatzfähigkeit der Dortmunder Defensive infrage. Weitere genannte Ausfälle verstärken in der Community die Sorge um personelle Engpässe. Verletzungsdiagnosen und Ausfallzeiten sind durch die vorliegenden geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt. Entscheidend ist deshalb zunächst das Risiko, das die Anleger daraus ableiten: Eine geschwächte Abwehr könnte die sportlichen Erwartungen und damit auch die erhofften Einnahmen belasten.

Die kritische Seite der Debatte reicht über einzelne Spieler hinaus. Dass der Kurs trotz des von Optimisten betonten Kaderpotenzials nachgab, zeigt für Skeptiker die begrenzte Aussagekraft sportlicher Wertschätzungen für die Aktie. Das KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 65,50. Gemessen an diesem Gewinn ist die Bewertung anspruchsvoll; eine günstige Bewertung lässt sich aus dem niedrigen Aktienkurs allein nicht ableiten.

Kontinuität und wichtige Kursmarken

Auf Unternehmensebene setzt Borussia Dortmund auf Kontinuität: Die Verträge von Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß wurden verlängert, Cramer wurde zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Der Wechsel schafft eine klare Führungsstruktur, liefert für sich genommen aber noch keinen Nachweis steigender Erträge. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim Einfachen des Wochenschnitts; ungewöhnlicher Umsatz begleitete den Rückgang damit nicht.

In der kommenden Woche werden insbesondere belastbare Nachrichten zur Einsatzfähigkeit der Abwehrspieler relevant. Das im Forum für den 9. Oktober genannte Spiel gegen Werder Bremen ist dabei ein möglicher Bezugspunkt, dessen Termin hier nicht unabhängig bestätigt ist. Börsenseitig steht das Wochentief von 3,105 Euro als Unterstützung im Fokus. Nach oben bildet das Wochenhoch von 3,22 Euro den nächsten Widerstand. Ob die Aktie diese Spanne behauptet oder verlässt, wird zeigen, ob die sportlichen Hoffnungen wieder stärker ins Gewicht fallen.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -3,6 % Wochenhoch / Wochentief 3,22€ / 3,105€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 343,88 Mio.EUR

Stand: 03.10.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,22€ und das Wochentief bei 3,105€ die zunächst wichtigsten Marken.

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