🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Im Forum kippt die Stimmung

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Borussia Dortmund unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

    Nach einem Wochenminus von 3,6 Prozent steht Borussia Dortmund stärker unter Beobachtung. Die Community diskutiert, ob Mögliche Abwehrausfälle gefährden sportliche Erfolge weiter belastet oder Hoher Kaderwert und Aussicht auf höhere TV-Erlöse eine Erholung auslösen kann.

    Im Forum kippt die Stimmung - Borussia Dortmund unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Sportliche Zuversicht trifft auf einen fallenden Börsenkurs: Die Borussia-Dortmund-Aktie verlor in der vergangenen Woche 3,6 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem die Frage für Diskussionen, ob das von Teilen der Community hervorgehobene Kaderpotenzial eine Kurserholung tragen kann – oder ob mögliche Verletzungsausfälle die Hoffnungen gefährden. Besonders die Abwehr rückte dabei wiederholt in den Mittelpunkt.

    Kaderpotenzial gegen Verletzungsrisiken

    Das wichtigste positive Argument ist der aus Sicht einzelner Anleger hohe Wert des Dortmunder Spielerkaders. Ein Beitrag verweist auf eine externe Bewertung von 588 Millionen Euro und bezeichnet sie als höchsten Stand seit den Zeiten von Haaland und Bellingham. Diese im Forum verbreitete Angabe ist keine bestätigte Unternehmenskennzahl. Sie begründet aber die Einschätzung, dass die sportliche Substanz im Aktienkurs nicht ausreichend sichtbar werde.

    Hinzu kommt die im Forum geäußerte Hoffnung auf höhere TV-Einnahmen durch eine starke Tabellenposition. Der nachvollziehbare Kern dieses Arguments: Sportlicher Erfolg kann die wirtschaftlichen Perspektiven verbessern. Weder die angeführte Tabellenführung noch daraus abgeleitete zusätzliche Erlöse sind hier jedoch gesichert. Auch lässt sich ein geschätzter Kaderwert nicht unmittelbar mit dem Börsenwert von 343,88 Millionen Euro vergleichen. Er ist weder frei verfügbares Vermögen noch ein garantierter Transfererlös.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Deutlich breiter diskutiert wurden mögliche Ausfälle von Nico Schlotterbeck und Julian Ryerson. Mehrere Beiträge verweisen auf Verletzungsmeldungen und stellen die Einsatzfähigkeit der Dortmunder Defensive infrage. Weitere genannte Ausfälle verstärken in der Community die Sorge um personelle Engpässe. Verletzungsdiagnosen und Ausfallzeiten sind durch die vorliegenden geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt. Entscheidend ist deshalb zunächst das Risiko, das die Anleger daraus ableiten: Eine geschwächte Abwehr könnte die sportlichen Erwartungen und damit auch die erhofften Einnahmen belasten.

    Die kritische Seite der Debatte reicht über einzelne Spieler hinaus. Dass der Kurs trotz des von Optimisten betonten Kaderpotenzials nachgab, zeigt für Skeptiker die begrenzte Aussagekraft sportlicher Wertschätzungen für die Aktie. Das KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 65,50. Gemessen an diesem Gewinn ist die Bewertung anspruchsvoll; eine günstige Bewertung lässt sich aus dem niedrigen Aktienkurs allein nicht ableiten.

    Kontinuität und wichtige Kursmarken

    Auf Unternehmensebene setzt Borussia Dortmund auf Kontinuität: Die Verträge von Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß wurden verlängert, Cramer wurde zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Der Wechsel schafft eine klare Führungsstruktur, liefert für sich genommen aber noch keinen Nachweis steigender Erträge. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim Einfachen des Wochenschnitts; ungewöhnlicher Umsatz begleitete den Rückgang damit nicht.

    In der kommenden Woche werden insbesondere belastbare Nachrichten zur Einsatzfähigkeit der Abwehrspieler relevant. Das im Forum für den 9. Oktober genannte Spiel gegen Werder Bremen ist dabei ein möglicher Bezugspunkt, dessen Termin hier nicht unabhängig bestätigt ist. Börsenseitig steht das Wochentief von 3,105 Euro als Unterstützung im Fokus. Nach oben bildet das Wochenhoch von 3,22 Euro den nächsten Widerstand. Ob die Aktie diese Spanne behauptet oder verlässt, wird zeigen, ob die sportlichen Hoffnungen wieder stärker ins Gewicht fallen.

    Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -3,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,22€ / 3,105€
    KGV (Vorjahr) 65,50
    Marktkapitalisierung 343,88 Mio.EUR

    Stand: 03.10.2026, 15:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,22€ und das Wochentief bei 3,105€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Borussia Dortmund

    -0,95 %
    -3,57 %
    -4,17 %
    +4,16 %
    -13,30 %
    -21,85 %
    -36,38 %
    -33,16 %
    -69,00 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Borussia Dortmund Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Forum kippt die Stimmung Borussia Dortmund unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick Nach einem Wochenminus von 3,6 Prozent steht Borussia Dortmund stärker unter Beobachtung. Die Community diskutiert, ob Mögliche Abwehrausfälle gefährden sportliche Erfolge weiter belastet oder Hoher Kaderwert und Aussicht auf höhere TV-Erlöse eine Erholung auslösen kann.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     