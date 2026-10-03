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    MDAX-Verlierer im September

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    Kion unter Druck: Das sind die fünf schwächsten MDAX-Aktien

    Kion führt die schwächsten MDAX-Aktien der vergangenen 30 Tage an. Auch AUTO1 und flatexDEGIRO mussten Kursverluste hinnehmen. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im MDAX.

    Für Sie zusammengefasst
    MDAX-Verlierer im September - Kion unter Druck: Das sind die fünf schwächsten MDAX-Aktien
    Foto: Unsplash

    Die vergangenen 30 Tage verliefen für einige MDAX-Werte schwächer. Besonders deutlich traf es die Kion Group mit einem Kursverlust von 7,40 Prozent in den letzten 30 Tagen. Dahinter folgen AUTO1 und flatexDEGIRO. 

    Die 5 Flop-Performer im MDAX der vergangenen 30 Tage

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    Kion Group

    Kion Group

    -7,40 %
    -11,68 %
    -17,69 %
    -11,48 %
    -40,49 %
    +4,69 %
    -50,93 %
    -33,19 %
    +21,39 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888
    Kion Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Kion war in den vergangenen 30 Tagen der schwächste Wert im MDAX. Die Aktie verlor 7,40 Prozent und notiert aktuell bei 35,81 Euro. Für Unsicherheit sorgten zuletzt vor allem die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung. JPMorgan verwies bereits Anfang September darauf, dass der Monat für das Erreichen der Jahresziele von großer Bedeutung sei. Anfang Oktober rechneten die Analysten schließlich mit einer Senkung der Unternehmensprognose. Bereits im ersten Halbjahr war der Auftragseingang gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum zurückgegangen.

    AUTO1 Group

    AUTO1 Group

    -5,58 %
    -12,95 %
    -26,83 %
    -33,93 %
    -40,79 %
    +183,28 %
    -42,67 %
    -57,12 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
    AUTO1 Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mit einem Kursverlust von 5,58 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage folgt AUTO1 auf dem zweiten Platz im Flop-Ranking. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers notiert aktuell bei 16,40 Euro. Belastend dürfte unter anderem die Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise gewirkt haben. Der AUTO1 Group Price Index sank im September gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent. 

    flatexDEGIRO

    flatexDEGIRO

    -3,26 %
    -10,36 %
    -28,61 %
    -27,03 %
    -3,64 %
    +235,48 %
    +49,97 %
    +611,39 %
    +2.330,22 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
    flatexDEGIRO direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Auch flatexDEGIRO gehörte in den vergangenen 30 Tagen zu den schwächeren MDAX-Werten. Die Aktie des Online-Brokers verlor 3,26 Prozent und wird aktuell bei 27,34 Euro gehandelt. Für Verunsicherung sorgten im September Veränderungen im Aufsichtsrat. Der bisherige Vorsitzende Hans-Hermann Lotter legte sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Als Grund wurden unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens genannt. Am Tag nach der Meldung geriet die Aktie deutlich unter Druck.

    Lanxess

    Lanxess

    -2,95 %
    -4,60 %
    -19,32 %
    -18,55 %
    -41,87 %
    -47,80 %
    -78,40 %
    -77,30 %
    -17,14 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Lanxess verlor in den vergangenen 30 Tagen 2,95 Prozent und notiert aktuell bei 12,18 Euro. Der Spezialchemiekonzern kämpft weiterhin mit einem anspruchsvollen konjunkturellen Umfeld und einer schwachen Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten. Zwar verbesserten sich die Geschäftsaussichten der deutschen Chemieindustrie im September etwas, die strukturellen Herausforderungen der Branche bleiben jedoch bestehen.

    Knorr-Bremse

    Knorr-Bremse

    -2,50 %
    -8,05 %
    -5,10 %
    -5,83 %
    +26,21 %
    +68,65 %
    +9,53 %
    +17,99 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100
    Knorr-Bremse direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Abgeschlossen wird die Liste der 5 Flop Aktien der vergangenen 30 Tage im MDAX von Knorr-Bremse. Die Aktie des Brems- und Verkehrstechnikkonzerns büßte in den vergangenen 30 Tagen 2,50 Prozent ein und notiert aktuell bei 99,35 Euro. Einen klaren negativen unternehmensspezifischen Auslöser gab es zuletzt nicht. Im Gegenteil: Mehrere Analysten äußerten sich weiterhin positiv. 

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    Autor: wO-Redaktion 

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