MDAX-Verlierer im September
Kion unter Druck: Das sind die fünf schwächsten MDAX-Aktien
Kion führt die schwächsten MDAX-Aktien der vergangenen 30 Tage an. Auch AUTO1 und flatexDEGIRO mussten Kursverluste hinnehmen. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im MDAX.
- Kion verlor binnen 30 Tagen im MDAX 7,40 Prozent
- AUTO1 und flatexDEGIRO gaben ebenfalls deutlich nach
- Lanxess und Knorr-Bremse gaben moderat nach
- Report: KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Die vergangenen 30 Tage verliefen für einige MDAX-Werte schwächer. Besonders deutlich traf es die Kion Group mit einem Kursverlust von 7,40 Prozent in den letzten 30 Tagen. Dahinter folgen AUTO1 und flatexDEGIRO.
Die 5 Flop-Performer im MDAX der vergangenen 30 Tage
Kion Group
Kion war in den vergangenen 30 Tagen der schwächste Wert im MDAX. Die Aktie verlor 7,40 Prozent und notiert aktuell bei 35,81 Euro. Für Unsicherheit sorgten zuletzt vor allem die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung. JPMorgan verwies bereits Anfang September darauf, dass der Monat für das Erreichen der Jahresziele von großer Bedeutung sei. Anfang Oktober rechneten die Analysten schließlich mit einer Senkung der Unternehmensprognose. Bereits im ersten Halbjahr war der Auftragseingang gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum zurückgegangen.
AUTO1 Group
Mit einem Kursverlust von 5,58 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage folgt AUTO1 auf dem zweiten Platz im Flop-Ranking. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers notiert aktuell bei 16,40 Euro. Belastend dürfte unter anderem die Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise gewirkt haben. Der AUTO1 Group Price Index sank im September gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent.
flatexDEGIRO
Auch flatexDEGIRO gehörte in den vergangenen 30 Tagen zu den schwächeren MDAX-Werten. Die Aktie des Online-Brokers verlor 3,26 Prozent und wird aktuell bei 27,34 Euro gehandelt. Für Verunsicherung sorgten im September Veränderungen im Aufsichtsrat. Der bisherige Vorsitzende Hans-Hermann Lotter legte sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Als Grund wurden unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens genannt. Am Tag nach der Meldung geriet die Aktie deutlich unter Druck.
Lanxess
Lanxess verlor in den vergangenen 30 Tagen 2,95 Prozent und notiert aktuell bei 12,18 Euro. Der Spezialchemiekonzern kämpft weiterhin mit einem anspruchsvollen konjunkturellen Umfeld und einer schwachen Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten. Zwar verbesserten sich die Geschäftsaussichten der deutschen Chemieindustrie im September etwas, die strukturellen Herausforderungen der Branche bleiben jedoch bestehen.
Knorr-Bremse
Abgeschlossen wird die Liste der 5 Flop Aktien der vergangenen 30 Tage im MDAX von Knorr-Bremse. Die Aktie des Brems- und Verkehrstechnikkonzerns büßte in den vergangenen 30 Tagen 2,50 Prozent ein und notiert aktuell bei 99,35 Euro. Einen klaren negativen unternehmensspezifischen Auslöser gab es zuletzt nicht. Im Gegenteil: Mehrere Analysten äußerten sich weiterhin positiv.
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Autor: wO-Redaktion