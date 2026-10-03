Kion unter Druck: Das sind die fünf schwächsten MDAX-Aktien

Die vergangenen 30 Tage verliefen für einige MDAX-Werte schwächer. Besonders deutlich traf es die Kion Group mit einem Kursverlust von 7,40 Prozent in den letzten 30 Tagen. Dahinter folgen AUTO1 und flatexDEGIRO.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kion Group

-7,40 % -11,68 % -17,69 % -11,48 % -40,49 % +4,69 % -50,93 % -33,19 % +21,39 % ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Verkauf Kion Group direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Kion war in den vergangenen 30 Tagen der schwächste Wert im MDAX. Die Aktie verlor 7,40 Prozent und notiert aktuell bei 35,81 Euro. Für Unsicherheit sorgten zuletzt vor allem die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung. JPMorgan verwies bereits Anfang September darauf, dass der Monat für das Erreichen der Jahresziele von großer Bedeutung sei. Anfang Oktober rechneten die Analysten schließlich mit einer Senkung der Unternehmensprognose. Bereits im ersten Halbjahr war der Auftragseingang gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum zurückgegangen.

AUTO1 Group

-5,58 % -12,95 % -26,83 % -33,93 % -40,79 % +183,28 % -42,67 % -57,12 % ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

Max Verkauf AUTO1 Group direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Mit einem Kursverlust von 5,58 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage folgt AUTO1 auf dem zweiten Platz im Flop-Ranking. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers notiert aktuell bei 16,40 Euro. Belastend dürfte unter anderem die Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise gewirkt haben. Der AUTO1 Group Price Index sank im September gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent.

flatexDEGIRO

-3,26 % -10,36 % -28,61 % -27,03 % -3,64 % +235,48 % +49,97 % +611,39 % +2.330,22 % ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Verkauf flatexDEGIRO direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Auch flatexDEGIRO gehörte in den vergangenen 30 Tagen zu den schwächeren MDAX-Werten. Die Aktie des Online-Brokers verlor 3,26 Prozent und wird aktuell bei 27,34 Euro gehandelt. Für Verunsicherung sorgten im September Veränderungen im Aufsichtsrat. Der bisherige Vorsitzende Hans-Hermann Lotter legte sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Als Grund wurden unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens genannt. Am Tag nach der Meldung geriet die Aktie deutlich unter Druck.

Lanxess

-2,95 % -4,60 % -19,32 % -18,55 % -41,87 % -47,80 % -78,40 % -77,30 % -17,14 % ISIN:DE0005470405WKN:547040 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Verkauf Lanxess direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Lanxess verlor in den vergangenen 30 Tagen 2,95 Prozent und notiert aktuell bei 12,18 Euro. Der Spezialchemiekonzern kämpft weiterhin mit einem anspruchsvollen konjunkturellen Umfeld und einer schwachen Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten. Zwar verbesserten sich die Geschäftsaussichten der deutschen Chemieindustrie im September etwas, die strukturellen Herausforderungen der Branche bleiben jedoch bestehen.

Knorr-Bremse

-2,50 % -8,05 % -5,10 % -5,83 % +26,21 % +68,65 % +9,53 % +17,99 % ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

Max Verkauf Knorr-Bremse direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Abgeschlossen wird die Liste der 5 Flop Aktien der vergangenen 30 Tage im MDAX von Knorr-Bremse. Die Aktie des Brems- und Verkehrstechnikkonzerns büßte in den vergangenen 30 Tagen 2,50 Prozent ein und notiert aktuell bei 99,35 Euro. Einen klaren negativen unternehmensspezifischen Auslöser gab es zuletzt nicht. Im Gegenteil: Mehrere Analysten äußerten sich weiterhin positiv.

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im Oktober bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

→ Aktion entdecken Im Oktober bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

Autor: wO-Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,60 € , was eine Steigerung von +4,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!