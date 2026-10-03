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    Moskau warnt Ausländer erneut vor Aufenthalt in Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland warnt Ausländer vor Aufenthalt in Kiew
    • Besucher sollen Militär- und Amtsgebäude meiden
    • Luftangriffe fordern Opfer und Schäden in Kiew
    Moskau warnt Ausländer erneut vor Aufenthalt in Kiew
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Außenministerium hat ausländische Besucher und Diplomaten erneut vor einem Aufenthalt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gewarnt. Sie sollten vielmehr die Stadt verlassen oder sich nicht in der Nähe von militärischen Objekten und Regierungsgebäuden aufhalten, heißt es weiter in einer Mitteilung des Außenamts in Moskau.

    Als Grund nannte das Ministerium, dass die russischen Streitkräfte "als Reaktion auf die terroristischen Aktionen der ukrainischen Streitkräfte gegen die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur unseres Landes (Russlands) weiterhin systematisch gezielte Schläge gegen militärische Ziele in Kiew und anderen ukrainischen Städten führen".

    Bereits im Mai Warnung aus Moskau

    Moskau hatte bereits im Mai alle Ausländer vor einem Besuch oder Aufenthalt in Kiew gewarnt. Zwar hätten einige Länder ihre Bürger bereits vor Reisen in die Ukraine gewarnt, doch stelle Russland fest, "dass nicht alle diese Warnungen beachtet haben und ihr Leben bewusst einer tödlichen Gefahr aussetzen". Die Verantwortung für "mögliche negative Folgen" liege daher vollständig bei denjenigen, die diese Warnung ignorieren.

    Das russische Militär greift seit einiger Zeit die ukrainische Hauptstadt massiv mit allen zur Verfügung stehenden Waffensystemen an. Luftangriffe mit Drohnen, ballistischen und anderen Raketen haben bereits zahlreiche Opfer in Kiew gefordert und schwere Schäden in der Stadt angerichtet./cha/DP/zb







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