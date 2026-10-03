Gerresheimer startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an

Gesichert ist: Gerresheimer hat den Verkauf von Centor an von Apax Partners beratene Fonds abgeschlossen, rund zwei Monate nach Unterzeichnung der Vereinbarung. Für die optimistische Seite ist das ein greifbarer Fortschritt beim Konzernumbau. Sie erwartet, dass der Mittelzufluss den Schuldenabbau erleichtert und finanziellen Spielraum schafft. Der Verkauf wird damit nicht nur als Portfoliobereinigung verstanden, sondern auch als Chance, verlorenes Vertrauen am Kapitalmarkt zurückzugewinnen.

Der abgeschlossene Verkauf der US-Tochter Centor hat die Diskussion über Gerresheimer in dieser Woche angeheizt. Die Aktie gewann 5,9 Prozent, während die Community vor allem darüber stritt, ob der Konzern mit dem Verkauf seine Finanzlage nachhaltig verbessern kann oder zu viel Ertragskraft abgibt. In 73 relevanten Beiträgen von 26 Nutzern traf Erleichterung über den vollzogenen Schritt auf Zweifel an Cashflow, Verschuldung und der künftigen Profitabilität.

Wie groß diese Entlastung tatsächlich ausfällt, bleibt in den Beiträgen jedoch umstritten. Einzelne Teilnehmer rechnen nach weiteren Verkäufen mit einer Bewertung, die gegenüber anderen Pharma-Verpackungsanbietern Aufholpotenzial bieten könnte. Solche Vergleiche beruhen allerdings auf Annahmen zur verbleibenden Nettoverschuldung und zum operativen Ergebnis. Gerade der Ergebnisbeitrag des ebenfalls zum Verkauf vorgesehenen Kunststoffgeschäfts Primary Packaging Plastics, kurz PPP, gilt in der Community als unzureichend geklärt. Damit fehlt aus ihrer Sicht eine belastbare Grundlage für die Bewertung des verbleibenden Konzerns.

Die Gegenposition setzt deshalb nicht beim Verkaufserlös, sondern bei der abgegebenen Ertragskraft an. Mehrfach wird befürchtet, Gerresheimer trenne sich von besonders profitablen Aktivitäten, ohne die Verschuldung ausreichend zu reduzieren. Dazu passt die in mehreren Beiträgen beanstandete Verschiebung der erwarteten Verschuldungskennzahl von unter drei auf etwa drei operative Jahresergebnisse. Diese Angaben sind Einschätzungen aus dem Forum, keine hier unabhängig bestätigten Finanzkennzahlen.

Cashflow und Spritzengeschäft bleiben Prüfsteine

Das gewichtigste kritische Argument ist die wiederholt bemängelte schwache Cashgenerierung. Ein Verkauf könne die Bilanz entlasten, ersetze aber keine dauerhaft positiven freien Mittelzuflüsse. Hinzu kommen Sorgen über eine nach Einschätzung mehrerer Teilnehmer schwache Entwicklung des Spritzengeschäfts. Gerade dort hatten sie Wachstumsimpulse erwartet. Kritisiert werden außerdem die Vergleichbarkeit der Quartalsdarstellung und die Transparenz der Segmentzahlen.

Ganz einseitig ist das Bild nicht. Andere Beiträge sehen bei Moulded Glass eine bessere Entwicklung als befürchtet und werten die nach ihrer Darstellung bestätigte Jahresprognose als ermutigend. Auch ein stärkeres zweites Halbjahr wird erwartet. Ob daraus eine nachhaltige operative Wende entsteht, bleibt jedoch offen.

In der kommenden Woche dürfte entscheidend sein, ob weitere Angaben zu Verkaufsmittelzuflüssen, Schuldenabbau und verbleibender Ertragskraft die Unsicherheit verringern. Beim PPP-Verkauf kursieren unterschiedliche Erwartungen zum Zeitplan; ein kurzfristiger Abschluss ist damit nicht gesichert. Am Kurs liegt der nächste Widerstand beim Wochenhoch von 29,60 Euro, die Unterstützung am Wochentief von 25,96 Euro. Das zuletzt durchschnittliche Handelsvolumen liefert bislang keinen Hinweis auf außergewöhnlichen Umsatzdruck.

Gerresheimer Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +5,9 % Wochenhoch / Wochentief 29,60€ / 25,96€ KGV (Vorjahr) -2,86 Marktkapitalisierung 951,23 Mio.EUR

Stand: 03.10.2026, 16:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 29,60€ und das Wochentief bei 25,96€ die zunächst wichtigsten Marken.

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