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    Der Absturz erschüttert Anleger

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    Die innoscripta-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Nach einem Wochenverlust von 62,9 Prozent steht innoscripta massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Der Absturz erschüttert Anleger - Die innoscripta-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Ein Wochenverlust von 62,9 Prozent hat die innoscripta-Aktie ins Zentrum einer intensiven Diskussion auf wallstreetONLINE gerückt. Auslöser waren Ermittlungen der Steuerbehörden, auf die das Unternehmen mit einer Stellungnahme reagierte. Zwischen einem Wochenhoch von 91,30 Euro und einem Tief von 36,80 Euro suchte die Community nach einer Antwort auf die entscheidende Frage: Geht es um begrenzte Vorgänge oder um ein Problem, das die Grundlage des Geschäfts berührt? Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 15,3-Fachen des Wochenschnitts.

    Einzelfälle oder Risiko für das Geschäftsmodell?

    Die zuversichtlichere Lesart stützt sich vor allem auf die im Forum wiedergegebene Unternehmensmitteilung. Danach betreffen die Vorwürfe bestimmte Kundenmandate und mögliches Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter. Nach Darstellung des Unternehmens seien keine Geschäftsvorgänge des aktuellen Geschäftsjahres betroffen; der Betrieb laufe unbeeinträchtigt weiter. Mehrere Beiträge sehen darin einen Hinweis, dass der Kurssturz gravierendere Folgen vorweggenommen haben könnte, als später tatsächlich eintreten. Eine Entwarnung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

    Als weiteres entlastendes Argument diskutiert die Community die Aufteilung der Verantwortung bei Forschungszulagen. In der wiedergegebenen Stellungnahme verweist innoscripta auf die Prüfung der Förderfähigkeit durch die zuständige Bescheinigungsstelle sowie auf die Verantwortung von Kunden und Steuerberatern für die abschließenden Angaben. Befürworter halten deshalb eine klare Abgrenzung möglicher Verfehlungen für denkbar. Ob diese Argumentation im Verfahren trägt, bleibt offen.

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    Die skeptische Seite setzt genau dort an: Zuständigkeiten anderer Beteiligter schließen aus ihrer Sicht Risiken für innoscripta nicht aus. Wiederholt wird bemängelt, dass Umfang und mögliche finanzielle Folgen noch nicht ausreichend greifbar seien. Auch die Deutung, es gehe lediglich um einen Mitarbeiter, wird hinterfragt. Der gemeinsame Nenner vieler Beiträge ist weniger ein abschließendes Urteil als die Forderung nach belastbarer Aufklärung und einer Kommunikation, die Kunden und Investoren wieder Vertrauen gibt.

    Beratung mit Software statt geschützter Technologie?

    Über die Ermittlungen hinaus bezweifeln mehrere Beiträge die technologische Sonderstellung. Sie betrachten innoscripta eher als standardisierte Fördermittelberatung mit Softwareunterstützung. Die Plattform sei nach ihrer Einschätzung durch Wettbewerber, auch mithilfe von KI, nachbaubar. Hinzu komme die Abhängigkeit von Förderregeln und politischen Entscheidungen. Das sind Einschätzungen der Community, keine nachgewiesenen Schwächen. Sie verdeutlichen aber, warum ein möglicher Reputationsschaden als besonders relevant gilt.

    Für die kommende Woche stehen weitere Angaben zum Ermittlungsumfang und zu möglichen Folgen für Kundenbeziehungen im Mittelpunkt. Im Forum wird zudem eine angekündigte Produktvorstellung für Aktionäre diskutiert; ein konkreter Termin ist nicht gesichert. Am Kurs bleibt das Wochentief bei 36,80 Euro die zentrale Unterstützungsmarke. Das Wochenhoch von 91,30 Euro bildet den deutlich entfernten Widerstand. Ob eine Stabilisierung gelingt, dürfte vor allem davon abhängen, ob neue Informationen die bisher offenen Fragen eingrenzen.

    innoscripta Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -62,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 91,30€ / 36,80€
    KGV (Vorjahr) 21,20

    Stand: 03.10.2026, 17:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 91,30€ und das Wochentief bei 36,80€ die zunächst wichtigsten Marken.

    innoscripta

    +9,03 %
    -62,86 %
    -61,24 %
    -59,78 %
    -72,86 %
    -62,68 %
    ISIN:DE000A40QVM8WKN:A40QVM
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