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    Die Aktie explodiert

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    11,7 Prozent Plus: Darum kennt die Evotec-Aktie gerade kein Halten

    Mit einem Wochenplus von 11,7 Prozent gehört Evotec zu den auffälligsten Aktien der Woche. Die Community diskutiert, was hinter der Rallye steckt und wie lange sie noch tragen kann.

    Die Aktie explodiert - 11,7 Prozent Plus: Darum kennt die Evotec-Aktie gerade kein Halten
    Foto: pressfoto - freepik

    Ein Wochenplus von 11,7 Prozent hat die Diskussion über Evotec auf wallstreetONLINE angeheizt. Die Erholung traf auf einen grundlegenden Streit: Kann das Management den Forschungsdienstleister nachhaltig profitabel machen, oder reichen Personalwechsel und Sparprogramme dafür nicht aus? Besonders der im Forum diskutierte Abschied des Wissenschaftschefs Dohrmann rückte die Verantwortung der Führung in den Mittelpunkt. Die Aktie bewegte sich zwischen 2,78 und 3,142 Euro; das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,3-Fachen des Wochenschnitts.

    Führungswechsel: Neustart oder ungelöstes Ertragsproblem?

    Die optimistische Seite verbindet personelle Veränderungen mit der Hoffnung, alte Strukturen aufzubrechen und wirtschaftlich schwache Vereinbarungen zu korrigieren. Mehrere Beiträge sehen im Austausch von Führungskräften einen möglichen Schritt zu effizienteren Abläufen. Allerdings sind die im Forum erhobenen Vorwürfe, einzelne Bereiche hätten über Jahre unrentable Verträge verantwortet, nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen belegt. Aus ihnen lässt sich deshalb keine gesicherte Schuldzuweisung ableiten.

    Auch die Gegenposition richtet den Blick auf die Führung, bewertet deren Bilanz aber deutlich skeptischer. Kritische Stimmen zweifeln an der Verlässlichkeit früherer Prognosen und verlangen nachvollziehbare Belege für eine operative Wende. Andere halten diese Personalisierung für zu einfach: Ihrer Einschätzung nach könnten knappe Forschungsbudgets bei Kunden und ausbleibende Meilensteinzahlungen die Entwicklung stärker prägen als einzelne Vorstandsentscheidungen. Ein neuer Chef würde solche Belastungen nicht automatisch beseitigen.

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    Sparen schafft Spielraum, aber noch kein Wachstum

    Das greifbarste positive Argument betrifft die finanzielle Stabilisierung. Befürworter werten die im Forum erörterten Sparprogramme, Standortreduzierungen, Beteiligungsverkäufe und den Sandoz-Deal als sinnvolle Entlastung. Auch die diskutierte Wandelanleihe wird als möglicher Schutz der Liquidität verteidigt: Sie könnte nach Einschätzung der Community teurere Finanzierung ersetzen und Zahlungsabflüsse begrenzen. Die genannten Transaktionsdetails und erwarteten Zinsvorteile sind jedoch nicht unabhängig bestätigt.

    Der zentrale Einwand lautet, dass Kostensenkungen allein keine tragfähige Ertragsbasis schaffen. Skeptiker stellen infrage, ob die erwarteten Erlöse den Umbau rechtfertigen, und fordern belastbare Vertragsabschlüsse sowie Fortschritte zur Profitabilität. Das geprüfte Vorjahres-KGV von minus 9,40 unterstreicht, dass eine Bewertung anhand positiver Vorjahresgewinne nicht möglich ist. Die Marktkapitalisierung von 521,91 Millionen Euro beweist für sich genommen weder eine Unterbewertung noch einen erfolgreichen Neustart.

    Übernahmehoffnungen und vermutete Rückkäufe von Leerverkäufern liefern zusätzliche Erklärungsversuche für den Kursanstieg, bleiben aber Spekulation. Für die Woche vom 5. bis 9. Oktober stehen zunächst konkrete Kursmarken im Blick: Das Wochenhoch bei 3,142 Euro bildet den Widerstand, das Wochentief bei 2,78 Euro die Unterstützung. Neue belastbare Angaben zu Führung, Finanzierung oder operativen Fortschritten könnten zeigen, ob die Erholung mehr trägt als Hoffnung auf einen Turnaround.

    Evotec Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +11,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,142€ / 2,78€
    KGV (Vorjahr) -9,40
    Marktkapitalisierung 521,91 Mio.EUR

    Stand: 03.10.2026, 18:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,142€ und das Wochentief bei 2,78€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Evotec

    -3,55 %
    +11,70 %
    -2,47 %
    -40,25 %
    -51,42 %
    -83,77 %
    -92,48 %
    -39,43 %
    -80,23 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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