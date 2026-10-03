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    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung

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    Die VIB Vermoegen-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Nach einem Wochenverlust von 17,9 Prozent steht VIB Vermoegen massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung - Die VIB Vermoegen-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Ein Wochenverlust von 17,9 Prozent hat die VIB-Vermögen-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum intensiven Streitfall gemacht. Selbst die gemeldete Rückzahlung von Schuldscheinen konnte den Kursrückgang nicht verhindern. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die niedrige Bewertung eine Chance eröffnet oder Risiken aus der Verbindung mit Branicks widerspiegelt. Besonders kontrovers diskutierte die Community, wie verlässlich erwartete Ausgleichszahlungen sind und wie viel Immobiliensubstanz den Minderheitsaktionären langfristig erhalten bleibt.

    Hohe Ausgleichsrendite oder gefährdete Substanz?

    Das stärkste positive Argument knüpft an die im Forum beschriebenen Ausgleichszahlungen im Rahmen eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an. Bei einem Kaufkurs von 3,56 Euro errechnet ein Beitrag eine jährliche Rendite von rund 21,6 Prozent. Andere Teilnehmer argumentieren, vier Zahlungen von 2027 bis 2030 würden nahezu den aktuellen Aktienpreis abdecken. Das sind Community-Rechnungen, keine gesicherten Zahlungsprognosen. Ihre Aussagekraft steht und fällt damit, ob die angenommenen Beträge tatsächlich und dauerhaft fließen.

    Daneben sehen optimistische Stimmen einen erheblichen Abstand zwischen Börsenbewertung und Immobilienwerten. Ein Beitrag nennt einen EPRA NDV von etwa 28 Euro je Aktie zum Halbjahr; diese Kennzahl ist durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt. Gesichert sind eine Marktkapitalisierung von 108,75 Millionen Euro und ein Vorjahres-KGV von 4,17. Diese niedrige Gewinnbewertung stützt zwar die Suche nach einer Unterbewertung, beantwortet aber nicht die Frage nach künftigen Erträgen und Zahlungsrisiken.

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    Die Gegenposition setzt deshalb bei der Werthaltigkeit der Bilanz an. Kritische Beiträge fordern, mögliche Verkaufserlöse konservativ zu schätzen und Abschläge mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Zudem befürchten sie, dass Immobilienverkäufe oder Mitteltransfers zugunsten von Branicks die Substanz der VIB schwächen könnten. Hinweise auf angeblich überteuerte frühere Geschäfte bleiben dabei Einschätzungen der Community. Aus einem großen Abstand zwischen Börsenkurs und Bilanzwert lässt sich allein kein Fehlverhalten ableiten.

    Mehrfach widersprechen andere Teilnehmer dem Szenario einer weitreichenden Verwertung. Nach ihrer Einschätzung brauchen auch Gläubiger laufende Mieteinnahmen; Verkäufe würden zudem durch bestehende Finanzierungen und rechtliche Grenzen eingeschränkt. Eine mögliche Branicks-Insolvenz müsse deshalb nicht zwangsläufig eine Zerschlagung der VIB auslösen. Auch ein Verkauf des VIB-Aktienpakets an einen neuen Investor wird erwogen. Weder dieses Szenario noch ein Schutz des Kernportfolios sind hier als gesicherte Entwicklung belegt.

    Tilgung als Signal, Kursmarken als nächster Test

    Ein überprüfbarer Gegenpol zur Risikodebatte ist die vollständige Rückzahlung der Ende September fälligen Schuldscheindarlehen über 43,5 Millionen Euro. Damit sind sämtliche 2021 ausgegebenen Schuldscheine getilgt; die nächsten Fälligkeiten stehen im März 2027 an. Für die kommende Woche zählen vor allem neue Angaben zu Verkäufen, Finanzierung und Zahlungsfähigkeit. Am Kurs bildet das Wochentief von 3,25 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch von 3,74 Euro den Widerstand. Ob eine Stabilisierung trägt, wird auch am Handelsvolumen abzulesen sein: Zuletzt lag es beim 0,9-Fachen des Wochenschnitts.

    VIB Vermoegen Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -17,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,74€ / 3,25€
    KGV (Vorjahr) 4,17
    Marktkapitalisierung 108,75 Mio.EUR

    Stand: 03.10.2026, 19:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,74€ und das Wochentief bei 3,25€ die zunächst wichtigsten Marken.

    VIB Vermoegen

    -1,20 %
    -17,90 %
    -42,88 %
    -58,85 %
    -64,57 %
    -76,04 %
    -91,55 %
    -84,05 %
    -84,33 %
    ISIN:DE000A2YPDD0WKN:A2YPDD
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