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    Die Aktie bricht ein

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    12,1 Prozent Minus: Bei Nike (B) beginnt die Suche nach dem Boden

    Nach einem Wochenverlust von 12,1 Prozent steht Nike (B) massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Die Aktie bricht ein - 12,1 Prozent Minus: Bei Nike (B) beginnt die Suche nach dem Boden
    Foto: wu yi - unsplash

    Ein Wochenverlust von 12,1 Prozent hat die Nike-(B)-Aktie im wallstreetONLINE-Forum in den Mittelpunkt gerückt. In 62 relevanten Beiträgen von 22 Nutzern ging es vor allem um die Frage, ob der Konzern mit seinem Umbau die Grundlage für eine Erholung legt oder vor einer längeren Durststrecke steht. Das zuletzt auf das 2,2-Fache des Wochenschnitts gestiegene relative Handelsvolumen unterstreicht die erhöhte Aktivität rund um die Aktie.

    Bewusster Rückbau oder dauerhafte Schwäche?

    Das stärkste positive Argument der Community ist nicht der gefallene Kurs allein, sondern die vermutete Wirkung des Umbaus. Mehrere Beiträge beschreiben die Reduzierung älterer, stark verbreiteter Modelle und die Neuordnung des Vertriebs als notwendige Schritte gegen Rabattdruck und eine zu große Abhängigkeit von einzelnen Produktlinien. Nach dieser Lesart nimmt Nike kurzfristig Umsatzeinbußen in Kauf, um Begehrlichkeit und Ertragskraft langfristig zu stärken.

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    Als Beleg führen optimistische Teilnehmer Fortschritte im Lauf- und Fußballgeschäft sowie erste Stabilisierungssignale in Nordamerika an. Auch verbesserte Margen und niedrigere Lagerbestände werden genannt. Diese operativen Angaben sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen jedoch nicht bestätigt. Die daraus abgeleitete Hoffnung bleibt eine Turnaround-These: Neue Sportprodukte und Kostensenkungen könnten die Schwäche anderer Bereiche zunehmend ausgleichen. Die mehrfach betonte Markenstärke stützt diese Erwartung, persönliche Beobachtungen zur Verbreitung von Nike-Produkten ersetzen aber keine Absatzdaten.

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    Die Gegenseite hält vor allem den Zeitbedarf und die Gewinnentwicklung dagegen. Wiederholt werden China, das Direkt- und Digitalgeschäft sowie Sportswear und Jordan als Problemfelder genannt. Kritische Stimmen argumentieren nachvollziehbar, dass auch ein bewusst herbeigeführter Umsatzrückgang zunächst Geld kostet. Falls neue Produkte die Lücken nicht schnell genug schließen, könnten steigende Kosten und schwache Erlöse die Erholung weiter verzögern. Über deren zeitlichen Verlauf besteht im Forum keine Einigkeit.

    Auch die Bewertung bleibt umstritten. Das geprüfte Vorjahres-KGV beträgt 27,92; daraus lässt sich bei veränderten Gewinnen keine verlässliche aktuelle Bewertung ableiten. Im Forum kursierende Gewinnschätzungen für kommende Geschäftsjahre sind unbestätigt. Ähnliches gilt für die diskutierte Dividendenrendite von rund fünf Prozent: Sie gilt manchen als Puffer, während andere ihre Attraktivität ausdrücklich an eine unveränderte Ausschüttung knüpfen. Widersprüchliche Angaben zu Analystenurteilen liefern ebenfalls keinen belastbaren Konsens.

    Kommende Woche: Zwei Kursmarken im Blick

    Für die Handelswoche vom 5. bis 9. Oktober stehen das Wochentief bei 31,04 Euro als Unterstützung und das Wochenhoch bei 32,245 Euro als Widerstand im Fokus. Ein Unterschreiten des Tiefs wäre ein weiteres Schwächesignal; ein Anstieg über das Hoch könnte eine Stabilisierung anzeigen, würde aber noch keine operative Wende belegen. Inhaltlich dürften Hinweise zur Entwicklung in China und zur Wirksamkeit des Vertriebsumbaus entscheidend bleiben. Der im Forum für Oktober erwartete Start einer lokalen China-Kollektion ist dabei ebenso unbestätigt wie die dort genannten Novembertermine für längerfristige Prognosen.

    Nike (B) Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -12,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 32,245€ / 31,04€
    KGV (Vorjahr) 27,92
    Marktkapitalisierung 36,18 Mrd.EUR

    Stand: 03.10.2026, 20:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 32,245€ und das Wochentief bei 31,04€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Nike (B)

    -3,63 %
    -12,14 %
    -15,54 %
    -26,26 %
    -55,98 %
    -69,40 %
    -78,11 %
    -40,81 %
    +416,03 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993
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    Zur Nike (B) Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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