Tridelta GmbH / TRIDELTA Gruppe übernimmt Magnettechnik-Geschäft von tk ...

Mit der Übernahme erweitert die familiengeführte TRIDELTA Gruppe ihre bestehenden Aktivitäten im Bereich der Permanentmagnettechnik. Die tk accelis Magnettechnik verfügt über langjährige Erfahrung mit Permanentmagneten, in der Beschaffung und im Vertrieb sowie in der technischen Beratung für industrielle Anwendungen.

TRIDELTA Gruppe übernimmt Magnettechnik-Geschäft von tk accelis / Ausbau der Aktivitäten in der Permanentmagnettechnik - Geschäft wird ab 1. Oktober 2026 als TRIDELTA Magnettechnik GmbH fortgeführt (FOTO) Hermsdorf/Bochum (ots) - Die TRIDELTA Gruppe wird zum 1. Oktober 2026 die Aktivitäten der tk accelis Magnettechnik übernehmen. Das Magnettechnik-Geschäft hat seinen Standort in Bochum und wird künftig als TRIDELTA Magnettechnik GmbH fortgeführt. Der Standort in Bochum bleibt bestehen.

Innerhalb der Gruppe wird die künftige TRIDELTA Magnettechnik GmbH die Aktivitäten der TRIDELTA Magnetsysteme GmbH in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, ergänzen. TRIDELTA Magnetsysteme konzentriert sich auf die Entwicklung und Fertigung permanentmagnetischer Antriebstechnologien und Baugruppen. Zu den Schwerpunkten gehören Magnetkupplungen, Magnetbremsen, Ringspaltsysteme sowie kundenspezifisch entwickelte magnetische Baugruppen.



"Mit der Übernahme der tk accelis Magnettechnik stärken wir gezielt unsere Marktposition und schaffen zusätzliche Wachstumschancen für die gesamte TRIDELTA Gruppe. Die Kombination aus Entwicklungs-, Produktions- und Handelskompetenz eröffnet neue Möglichkeiten für unsere Kunden und Partner weltweit. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Gruppe und unterstreicht unseren Anspruch, einer der führenden Partner für Permanentmagnettechnik in Europa zu sein."erklärt Christoph Zangl, Geschäftsführer der TRIDELTA Magnetsysteme und Head of Business Development TRIDELTA Group



Gemeinsame Wurzeln in der Dortmunder Magnettechnik



TRIDELTA Magnetsysteme und tk accelis Magnettechnik verbindet eine lange industrielle Geschichte. Beide Unternehmenslinien gehen auf die 1920 gegründete Magnetfabrik Dortmund zurück.



Langfristige industrielle Entwicklung



Die TRIDELTA Gruppe verfolgt als familiengeführte Industriegruppe eine langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie. Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung ihrer Unternehmen, ihrer technischen Kompetenzen und ihrer Standorte.



Der Standort der künftigen TRIDELTA Magnettechnik GmbH in Bochum bleibt bestehen. Von dort aus sollen die bestehenden Markt- und Kundenaktivitäten weitergeführt und weiterentwickelt werden.



Über die TRIDELTA Gruppe



Die TRIDELTA Gruppe ist eine familiengeführte Industriegruppe. Ihre Muttergesellschaft, die TRIDELTA GmbH, hat ihren Sitz in Hermsdorf, Thüringen.

Zur Gruppe gehören spezialisierte Industrieunternehmen aus den Bereichen Permanentmagnettechnik und Magnetsysteme, poröse Sinterwerkstoffe, Magnetpulver sowie Werkzeug- und Formenbau. Ergänzt werden die industriellen Aktivitäten durch Gesellschaften aus den Bereichen Energieversorgung und Gewerbeimmobilien.

Zu den Unternehmen der Gruppe gehören unter anderem die TRIDELTA Magnetsysteme GmbH und die TRIDELTA Siperm GmbH in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, sowie die TRIDELTA Hartferrite GmbH und die TriWeFo TRIDELTA Werkzeug- und Formenbau GmbH in Hermsdorf, Thüringen.



Die Unternehmen der Gruppe bedienen Kunden unter anderem aus Maschinenbau, Automobilindustrie, Elektrotechnik, Medizintechnik, Chemieindustrie und Raumfahrt.



Die TRIDELTA Gruppe ist familiengeführt und auf eine langfristige industrielle Entwicklung ihrer Unternehmen und Standorte ausgerichtet

Über tk accelis Magnettechnik



Die tk accelis Magnettechnik ist eine Zweigniederlassung der tk accelis Materials GmbH mit Standort in Bochum. Das Geschäft verfügt über langjährige Erfahrung mit Permanentmagneten und magnetischen Komponenten für industrielle Anwendungen. Neben dem Vertrieb von Permanentmagneten gehören technische Beratung und anwendungsspezifische Lösungen zum heutigen Leistungsspektrum. Das Unternehmen geht zurück auf die 1920 gegründete Magnetfabrik Dortmund.

Ab dem 1. Oktober 2026 werden die übernommenen Aktivitäten unter dem Namen TRIDELTA Magnettechnik GmbH innerhalb der TRIDELTA Gruppe fortgeführt.

Pressekontakt:



TRIDELTA GmbH

Kristina Seydel

0231 4501 227

mailto:kseydel@TRIDELTA.de



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