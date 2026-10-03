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    Anleger werden wieder mutig

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    NVIDIA steigt 6,8 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial

    Die NVIDIA-Aktie gewann in dieser Woche 6,8 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum diskutieren Anleger, ob Finanzierbarkeit der diskutierten Aktienrückkäufe den Kurs weiter antreiben kann – oder bereits zu viel Optimismus eingepreist ist.

    Anleger werden wieder mutig - NVIDIA steigt 6,8 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Die NVIDIA-Aktie hat in dieser Woche 6,8 Prozent gewonnen. Im wallstreetONLINE-Forum löste der Anstieg eine intensive Debatte darüber aus, ob das erwartete Wachstum auch die dort diskutierten umfangreichen Aktienrückkäufe finanzieren kann. Zwischen Zuversicht und Skepsis stand vor allem eine Frage: Wie belastbar sind künftige Geldzuflüsse, wenn zugleich weitere Verpflichtungen bedient werden müssen?

    Aktienrückkäufe: Reicht der künftige Geldzufluss?

    Die optimistische Seite argumentiert, dass künftige Rückkäufe nicht allein an vergangenen Ergebnissen gemessen werden sollten. Entscheidend seien auch die Einnahmen, die NVIDIA während der Laufzeit eines Rückkaufprogramms noch erwirtschaften könnte. In den Beiträgen werden dafür hohe Umsatzsteigerungen und verfügbare Liquidität angeführt. Die genannten Beträge und Wachstumsraten sind allerdings nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen bestätigt. Sie bilden die Grundlage der positiven Community-Einschätzung, keinen gesicherten Finanzierungsnachweis.

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    Das kritische Gegenargument setzt beim freien Cashflow an, also dem nach Investitionen verbleibenden Geldzufluss. Skeptiker bezweifeln, dass das im Forum genannte Rückkaufvolumen vollständig umgesetzt werden kann. Nach ihrer Einschätzung könnten Abnahmeverpflichtungen gegenüber Herstellern und finanzielle Zusagen an Kunden zusätzliche Liquidität binden. Auch diese Verpflichtungen sind hier nicht unabhängig bestätigt. Der sachliche Kern des Streits bleibt dennoch nachvollziehbar: Stark steigende Umsätze allein belegen noch nicht, wie viel Geld für Rückkäufe übrig bleibt. Die Diskussion über Monats- und Quartalsbeträge zeigt zudem, wie wichtig vergleichbare Zeiträume sind.

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    KI-Nachfrage gegen Konkurrenzdruck

    Ein weiteres positives Argument ist die aus Sicht der Community weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Hardware. Befürworter erwarten, dass leistungsfähigere Chipgenerationen NVIDIAs Position stützen. Engpässe bei Speicher und Chipverpackung werden dabei eher als Wachstumsbremse denn als Zeichen schwacher Nachfrage interpretiert. Als mögliche Warnsignale nennen sie sinkende Lieferzeiten oder deutlich reduzierte Bestellungen großer Kunden. Aussagen zu konkreten Leistungswerten, Auslieferungen und Wachstumsraten bleiben jedoch unbestätigte Forumsangaben.

    Dem steht die Diskussion über Googles eigene Chips gegenüber. Daraus ergibt sich die Sorge, dass große Kunden unabhängiger von NVIDIA werden könnten. Die optimistische Lesart lautet, dass der wachsende Gesamtmarkt diesen Konkurrenzdruck abfedert. Ob das gelingt, lässt sich aus den Beiträgen nicht entscheiden. Bewertungsfragen bleiben ebenfalls relevant: Das geprüfte Vorjahres-KGV beträgt 40,29, die Marktkapitalisierung 5,02 Billionen Euro. Beides beweist weder eine Überbewertung noch die im Forum vertretene These einer günstigen Aktie.

    Die Marken für die kommende Woche

    Für die nächste Woche liegt der Widerstand am Wochenhoch von 206,75 Euro, die Unterstützung am Wochentief von 195,82 Euro. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage betrug nur das 0,9-Fache des Wochenschnitts; der Kursanstieg war damit zuletzt nicht von überdurchschnittlichem Umsatz begleitet. Neben diesen Marken bleibt die Zinsstimmung wichtig: Die geprüften Marktberichte führen die jüngsten Tech-Gewinne auch auf nachlassende Zinssorgen nach enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten zurück. Neue bestätigte Angaben zu Nachfrage, Geldzuflüssen oder Rückkäufen könnten den Forumsstreit substanziell weiterführen.

    NVIDIA Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +6,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 206,75€ / 195,82€
    KGV (Vorjahr) 40,29
    Marktkapitalisierung 5,02 Bil.EUR

    Stand: 03.10.2026, 21:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 206,75€ und das Wochentief bei 195,82€ die zunächst wichtigsten Marken.

    NVIDIA

    +1,14 %
    +6,85 %
    +12,45 %
    +21,19 %
    +31,63 %
    +407,21 %
    +1.080,75 %
    +13.638,32 %
    +1.484.542,86 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Zur NVIDIA Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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