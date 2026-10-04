Smartee feiert europäischen Meilenstein mit erstem regionalen Gipfel auf Mallorca

PALMA DE MALLORCA, Spanien, 4. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology schloss am 19. September den Smartee European Summit 2026 in Palma de Mallorca, Spanien, ab und veranstaltete damit seinen ersten groß angelegten wissenschaftlichen Gipfel außerhalb Chinas.

An der zweitägigen Veranstaltung nahmen fast 300 Kieferorthopäden und Zahnärzte aus 27 Ländern teil. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die GS Mandibular Repositioning Technology, die Behandlung komplexer Malokklusionen, die frühzeitige kieferorthopädische Behandlung, die zahnärztliche Schlafmedizin und die Versorgung im Bereich der Atemwege sowie die internationale Markteinführung von zwei neuen Produkten – Smartee SA/SA Plus und Smartee AG KIDS.

Zur Eröffnung des Gipfels erläuterte Junfeng Yao, Gründer und Geschäftsführer von Smartee, wie das Unternehmen künstliche Intelligenz in seine Produkte und Systeme sowie in interne Arbeitsabläufe integriert, um die Effizienz der klinischen Unterstützung für Ärzte zu verbessern.

Im Rahmen des zweitägigen Programms stellten Referenten aus Europa und Asien klinische Fälle, Forschungsentwicklungen und Behandlungsperspektiven aus verschiedenen Bereichen der kieferorthopädischen Praxis vor.

Einblick in die GS-Technologie und die Behandlung komplexer Zahnfehlstellungen

Am ersten Tag lag der Schwerpunkt auf der GS Mandibular Repositioning Technology und ihrer klinischen Anwendung bei der Behandlung von Malokklusionen, die mit Fehlstellungen des Unterkiefers einhergehen.

Prof. Gang Shen von Taikang ByBo Dental, leitender Wissenschaftler für die GS-Forschung und -Entwicklung bei Smartee, eröffnete das wissenschaftliche Programm mit einem Vortrag über die Entwicklung und die klinische Philosophie des GS-Systems. Gemeinsam mit Dr. Xingxing Wang, dem klinischen medizinischen Leiter bei Smartee, stellte er die klinischen Grundlagen und die Anwendung der Unterkieferrepositionierung aus einer dreidimensionalen Perspektive vor.

Zu den Referenten des Programms gehörten außerdem Prof. Thomas Felkai von der Semmelweis-Universität in Ungarn, Dr. Katarzyna Łoza-Sołtyk, Präsidentin der European Society of Lingual Orthodontics sowie Gründerin und klinische Leiterin der Soldent-Klinik in Warschau, Dr. Pratik Sharma, Vorsitzender des Fachbeirats für Kieferorthopädie am Royal College of Surgeons of Edinburgh, und Herr Matthias Peper, Gründer und Geschäftsführer von TP SOLUTION; sowie die erfahrenen Kieferorthopädinnen Dr. Carmen Pérez und Dr. María del Pilar Pérez.