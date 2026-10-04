Aktie kaufen oder verkaufen
Verbio Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Verbio - Verbio
Aktuelle Analystenmeinungen zur Verbio Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Verbio Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Verbio Aktie beträgt 38,00€. Die Verbio Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,75 %.
Analysten und Kursziele für die Verbio Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|36,00Euro
|+35,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+57,78 %
|-
|JEFFERIES
|36,00EUR
|+35,24 %
|24.09.2026
-0,52 %
-13,45 %
-15,49 %
-9,92 %
+142,62 %
-31,34 %
-53,47 %
+380,00 %
+56,59 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte